Queda a 90 km de Floripa y es un paraíso: la playa de Brasil donde se ven ballenas desde la costa

Dónde queda Praia do Rosa

Praia do Rosa está ubicada en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, a poco más de una hora y media de Florianópolis. Su cercanía con la capital estadual la convierte en un destino de fácil acceso, ya sea para quienes se trasladan en auto o para los viajeros que eligen servicios turísticos ya organizados.

Cómo llegar a Praia do Rosa

Desde Argentina, la opción más práctica para llegar a Praia do Rosa es tomar un vuelo desde Buenos Aires hasta Florianópolis. Una vez en la ciudad, resta un trayecto por ruta de alrededor de 90 kilómetros, que puede hacerse en auto, taxi o con servicios de traslado, atravesando paisajes típicos del sur brasileño.