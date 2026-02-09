Queda a 90 km de Floripa y es un paraíso: la playa de Brasil donde se ven ballenas desde la costa
Está en Santa Catarina y tiene una mística única. Ideal para el surf y el relax. El dato de oro: es el mejor lugar para ver ballenas entre julio y noviembre.
Durante las vacaciones, los sitios que ofrecen descanso y contacto con la naturaleza se vuelve prioridad en el territorio sudamericano. Brasil, con sus extensas costas y su variedad de paisajes, sigue siendo una opción ideal para quienes quieren escapar de la monotonía de la rutina diaria.
Lejos de los principales destinos, Praia do Rosa se ubica en Santa Catarina y una de sus grandes atracciones es el avistamiento de la ballena franca austral entre julio y noviembre. Además, una de las virtudes es su fácil acceso mediante diferentes transportes, ya que se encuentra a tan solo 90 kilómetros de Florianópolis.
Qué se puede hacer en Praia do Rosa
El mar es una de las principales atracciones de Praia do Rosa, siendo perfecto para realizar deportes acuáticos gracias a sus buenas condiciones. Además, los visitantes pueden recorrer senderos y observar las vistas del Atlántico a través de miradores.
Durante parte del año, el paso de la ballena franca austral suma un atractivo especial, ya que puede observarse desde la costa en plena migración que sucede entre julio y noviembre. Este suceso es conocido en todo el territorio sudamericano por reunir una gran cantidad de turistas.
Cuando el sol empieza a caer, el pueblo se vuelve más activo, con ferias, bares y restaurantes que mezclan propuestas locales e internacionales. Es el momento es ideal para cerrar el día en un clima relajado luego de una jornada intensa de exploración y actividad.
Dónde queda Praia do Rosa
Praia do Rosa está ubicada en el sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, a poco más de una hora y media de Florianópolis. Su cercanía con la capital estadual la convierte en un destino de fácil acceso, ya sea para quienes se trasladan en auto o para los viajeros que eligen servicios turísticos ya organizados.
Cómo llegar a Praia do Rosa
Desde Argentina, la opción más práctica para llegar a Praia do Rosa es tomar un vuelo desde Buenos Aires hasta Florianópolis. Una vez en la ciudad, resta un trayecto por ruta de alrededor de 90 kilómetros, que puede hacerse en auto, taxi o con servicios de traslado, atravesando paisajes típicos del sur brasileño.
