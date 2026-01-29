El ejercicio recomendado que es mucho más efectivo que caminar
Esta actividad fortalece músculos, mejora la circulación y ayuda a reducir el peso, entre otros beneficios. Los detalles en la nota.
Incorporar hábitos saludables va más allá de una alimentación equilibrada: implica también reducir conductas que afectan negativamente la salud, como el consumo de alcohol, tabaco o el sedentarismo. Por eso, expertos recomiendan sumar actividad física a la rutina diaria, no solo para sentirse mejor, sino también para prevenir enfermedades a largo plazo.
Entre las múltiples opciones de ejercicio, hay algunas que trabajan el cuerpo en su totalidad y generan grandes beneficios. Andar en bicicleta es un ejemplo, una práctica sencilla que potencia la fuerza muscular, mejora la circulación y contribuye al control del peso, al mismo tiempo que funciona como un transporte ágil, económico y amigable con el medio ambiente.
Además, andar en bicicleta es más beneficioso que caminar, según los expertos, porque activa todo el cuerpo sin sobrecargar las articulaciones. Esto lo convierte en un ejercicio completo y seguro para adultos de todas las edades.
El entrenamiento recomendado por expertos
Para los adultos mayores, andar en bicicleta de forma regular es una excelente manera de mantenerse activos. Su gran ventaja es la flexibilidad: se puede practicar en distintos tipos de terreno, desde caminos planos hasta rutas irregulares.
Pedalear con constancia ayuda a fortalecer la musculatura y mejorar la resistencia sin forzar las articulaciones. Sin embargo, ajustar la velocidad según el tipo de terreno es fundamental para evitar el cansancio excesivo y asegurar una práctica segura.
Mantenerse en movimiento en la adultez no solo favorece la fuerza y la movilidad, sino también la salud del corazón y el equilibrio general. Además, el ejercicio regular aporta beneficios mentales, disminuye el estrés y contribuye a un envejecimiento activo y saludable.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario