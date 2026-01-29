El ejercicio recomendado que es mucho más efectivo que caminar

Entre las múltiples opciones de ejercicio, hay algunas que trabajan el cuerpo en su totalidad y generan grandes beneficios. Andar en bicicleta es un ejemplo, una práctica sencilla que potencia la fuerza muscular, mejora la circulación y contribuye al control del peso, al mismo tiempo que funciona como un transporte ágil, económico y amigable con el medio ambiente.