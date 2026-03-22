Semana Santa 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo de 4 días y cómo cae el feriado de Malvinas
Semana Santa 2026 se celebrará del jueves 2 al domingo 5 de abril. Al coincidir con el feriado del 2 de abril, se genera un descanso extendido ideal para el turismo.
El calendario de feriados en Argentina ofrece distintas oportunidades para organizar el descanso a lo largo del año, y algunas fechas se destacan por generar más de un fin de semana largo. Entre ellas aparece la Semana Santa 2026, una celebración que además de su valor religioso suele impulsar el turismo y las escapadas en todo el país.
A diferencia de otros feriados, la Semana Santa no tiene una fecha fija, ya que se define según el calendario lunar. En 2026, esta particularidad traerá un impacto directo en la extensión del fin de semana largo, convirtiéndolo en uno de los momentos más esperados tanto por trabajadores como por estudiantes.
Cuándo será Semana Santa
Según el calendario de feriados, la Semana Santa 2026 se celebrará del jueves 2 al domingo 5 de abril. Ese año, el inicio coincide con el feriado del 2 de abril, lo que genera un fin de semana largo de cuatro días seguidos.
El esquema queda así:
- Jueves Santo (2 de abril): feriado por Malvinas
- Viernes Santo (3 de abril): feriado nacional
- Sábado Santo (4 de abril): no es feriado
- Domingo de Resurrección (5 de abril): jornada religiosa
Por esta combinación, se trata de uno de los feriados con fin de semana largo más extensos del año, ideal para descansar o hacer una escapada.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario