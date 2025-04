El licuado natural para fortalecer el corazón y desinflamar el abdomen

Sin embargo, a pesar de su creciente uso, no toda la evidencia científica respalda sus aplicaciones. Además, puede generar interacciones con medicamentos como antihipertensivos, antidiabéticos o inmunosupresores, por lo que su consumo debe ser controlado. En particular, no se recomienda durante el embarazo, la lactancia ni en recién nacidos, ya que puede atravesar la placenta o pasar a la leche materna. Por eso, siempre es aconsejable consultar con un profesional antes de incorporarla como suplemento.

berberina.png iStock

El procedimiento para preparar este licuado natural

La berberina suele consumirse como suplemento dietario, principalmente en cápsulas o comprimidos, respetando siempre la dosis recomendada por el fabricante. Otra forma de incorporarla es a través de su extracto en polvo, que se puede sumar fácilmente a batidos, sopas o incluso infusiones, como parte de una alimentación saludable.

Un detalle clave a tener en cuenta es que no se recomienda exponer la berberina a temperaturas elevadas, ya que el calor excesivo podría disminuir la efectividad de sus propiedades. Por eso, es ideal añadirla a preparaciones tibias o frías para conservar todos sus beneficios.