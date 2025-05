El lugar ideal para vacacionar y disfrutar de las playas a buenos precios

A dónde conviene viajar si querés Costa y no gastar mucha plata

Lo que antes era una opción limitada a unos pocos, hoy está al alcance de muchos. En Japón, es posible disfrutar de un menú completo por solo u$s 5, un café por menos de u$s 3 o alojarse en un hotel de tipo business -aunque pequeño, pero estándar- por entre u$s 40 y u$s 50 la noche. Gracias a la caída histórica del yen desde finales de 2023, los costos en Japón se han vuelto más accesibles. Entre los precios estimados en el país, encontramos:

Café de especialidad: u$s 2,50 – 3

Entrada a museos: u$s 6 – 8

Menú completo de almuerzo: u$s 4 – 6

Hotel 3 estrellas (business hotel, por noche): desde u$s 40 – 50

Entrada a templos y santuarios: u$s 2 – 7 casa minka japon san isidro

Además, los vuelos hacia Asia, históricamente un gasto elevado, ahora se encuentran con tarifas promocionales. Aerolíneas como Turkish, Emirates o Ethiopian ofrecen pasajes de ida y vuelta entre Buenos Aires y Tokio por u$s 1.300 a u$s 1.500, especialmente en temporada de ofertas, con escalas cortas y buen servicio.

La comparación de precios en Japón se ha vuelto tendencia en redes sociales. La influencer argentina Gianni Cersosimo sorprendió a sus seguidores al mostrar que es posible almorzar con sopa, arroz, vegetales, proteína y té ilimitado por solo u$s 5. Este nivel de economía en un país del G7 es impensado para muchos.

A diferencia de otros destinos asiáticos, Japón destaca por ser un lugar seguro, limpio y eficiente. Pero lo que más enamora a los turistas es su cultura de hospitalidad, que convierte al país en un destino acogedor, cómodo y amable para los visitantes internacionales. Todo está diseñado para hacer que el turista se sienta bienvenido, respetado y cuidado.

Según la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO), en 2023 más de 24.000 argentinos viajaron al país, marcando un récord histórico. Aunque aún no se han publicado las estadísticas oficiales para 2024, se espera que esta tendencia de crecimiento continúe.