El particular truco para conseguir grandes descuentos en Shein
Este método de compra es furor, ya que permite adquirir diferentes artículos a precios accesibles y en tiempo récord. Los detalles en la nota.
Las compras online comenzaron a ganar popularidad durante los últimos años, más precisamente desde el 2020 hasta la fecha, cuando irrumpió el Covid-19. Lo cierto es que existen diferentes opciones para acceder a un amplio abanico de productos desde la comodidad del hogar, en simples pasos y en ofertas.
Debido a la gran demanda, comenzaron a emerger diferentes alternativas que compiten día a día con diferentes descuentos, promociones y artículos. Una de las páginas que más creció en los últimos meses fue Shein, de origen chino y con precios amigables para el bolsillo. Además, los envíos son rápidos, motivo que cautivó la atención de cientos de consumidores.
Sin embargo, muchos artículos de calidad se presentan en montos exorbitantes, lo que aleja un poco a cada comprador. Pero se conoció un nuevo método de compra para pagar menos y sin realizar pasos engorrosos. A continuación, todos los detalles.
El truco para pagar mucho menos en Shein
Si bien hay varias estrategias que permiten conseguir artículos de Shein a precios más bajos, estos son los trucos más utilizados por los consumidores:
- Aprovechar cupones y códigos: Revisar las redes sociales de Shein, su app y correos de suscripción para encontrar descuentos especiales.
- Ganar puntos con reseñas: Escribir opiniones detalladas y subir fotos de los productos para acumular puntos que luego pueden convertirse en descuentos.
- Ofertas y envíos gratis: Mantenerse atento a días con envíos gratuitos y promociones semanales que Shein suele lanzar.
- Carrito estratégico: Dejar productos en el carrito por unos días puede, en algunos casos, activar ofertas especiales para animarte a finalizar la compra.
- Usar la app: La aplicación móvil brinda descuentos exclusivos y permite obtener puntos diarios adicionales por la interacción.
