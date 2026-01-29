El paso a paso para dejar la planchita de pelo impecable: los detalles
Aprendé a desinfectar tu plancha de pelo para cuidarla, prolongar su vida útil y evitar daños en tu melena día a día.
Un simple truco casero para mantener limpia tu plancha de pelo es clave para cuidar la salud de cada hebra y evitar que los residuos capilares afecten su apariencia. Con el uso diario, la superficie del alisador acumula restos de productos de peinado, suciedad y grasa natural, lo que puede comprometer tanto la eficacia del alisado como la durabilidad del dispositivo.
La importancia de la higiene regular del alisador quedó en evidencia gracias a la influencer @moreediaz__, quien con más de 70 mil seguidores mostró lo fácil que es descuidar la plancha si no se adoptan hábitos simples de limpieza.
En sus tutoriales, explicó que la suciedad puede provocar un calentamiento desigual, aumentar el riesgo de quiebre capilar e incluso generar grasitud no deseada. En definitiva, limpiar la plancha de forma constante garantiza un alisado más uniforme, resultados prolijos y, sobre todo, seguros para el cabello.
El truco para limpiar la planchita de pelo
Mantener limpia tu plancha de pelo es fundamental para cuidar la salud del cabello y prolongar la vida útil del dispositivo. Una correcta desinfección evita que los restos de productos y la grasa acumulada afecten el alisado y permite un estilo más uniforme y seguro.
Este método es sencillo, económico y puede incorporarse como hábito semanal sin complicaciones. Cómo desinfectar tu plancha de pelo: paso a paso:
- Apagar y desenchufar: Asegurate de que la plancha esté completamente fría antes de comenzar para evitar accidentes.
- Reunir los materiales: Necesitás algodones o gasas limpias y hisopos para llegar a los rincones más pequeños.
- Aplicar producto limpiador: Humedecé ligeramente el algodón con agua micelar o alcohol para facilitar la eliminación de restos de fijadores y aceites.
- Limpiar suavemente las placas: Frotá con cuidado, evitando presionar demasiado para no dañar la superficie del alisador.
- Revisar los rincones: Usá hisopos para remover residuos en las zonas más angostas de la plancha.
- Secar la superficie: Pasá un algodón seco sobre las placas para eliminar cualquier humedad restante.
Incorporar a la rutina: Repetí este procedimiento semanalmente para mantener la plancha en óptimas condiciones y asegurar un alisado homogéneo.
