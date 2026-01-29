El paso a paso para dejar la planchita de pelo impecable: los detalles

Un simple truco casero para mantener limpia tu plancha de pelo es clave para cuidar la salud de cada hebra y evitar que los residuos capilares afecten su apariencia. Con el uso diario, la superficie del alisador acumula restos de productos de peinado, suciedad y grasa natural, lo que puede comprometer tanto la eficacia del alisado como la durabilidad del dispositivo.