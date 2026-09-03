El pueblo de Mendoza que cautiva con montañas, termas y paisajes que pocos conocen

Qué se puede hacer en El Sosneado

El Sosneado es uno de los destinos más completos para los amantes del turismo aventura y la naturaleza. Su principal atractivo son las aguas termales, conocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas.

Uno de los puntos más visitados son las ruinas del antiguo hotel termal, donde todavía se pueden disfrutar piletas naturales al aire libre, rodeadas de un paisaje imponente.

Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Trekking por senderos de montaña

Cabalgatas por la cordillera

Visitas al Valle de las Lágrimas

Exploración del Volcán Overo y sus alrededores

Además, la zona cuenta con lagunas y ríos ideales para pescar o simplemente relajarse en contacto con la naturaleza.

Dónde queda y cómo llegar a El Sosneado

El Sosneado se encuentra en el departamento de San Rafael, dentro de la provincia de Mendoza.

Algunas distancias clave:

A unos 140 km de San Rafael

A 45 km de Malargüe

A aproximadamente 300 km de la capital provincial

Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para explorar la zona sur mendocina.

Llegar a este destino es relativamente sencillo, aunque implica recorrer largas distancias en auto.

Desde la ciudad de Mendoza, se debe tomar:

La Ruta Nacional 40, en un trayecto de aproximadamente 275 km

Desde San Rafael:

Combinar la Ruta Nacional 143 con la Ruta Nacional 40, en un viaje de unas 2 horas y media

El camino ofrece vistas espectaculares de la cordillera, lo que convierte el viaje en parte de la experiencia.