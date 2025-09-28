Turismo en Brasil: el destino con las playas más lindas del mundo

El acceso es sencillo: desde Conceição de Jacareí, ubicado 30 kilómetros antes de Angra dos Reis, parten escunas y fast boats que llevan directamente a los visitantes a explorar sus playas y paisajes únicos.

Cómo llegar a Ilha Grande

Para visitar Ilha Grande desde Argentina, lo más conveniente es tomar un vuelo hacia Río de Janeiro, con una duración aproximada de tres horas. Una vez en Brasil, los viajeros tienen dos opciones principales para llegar a la isla: partir desde Angra dos Reis o desde Conceição de Jacareí, situada a 30 kilómetros antes y considerada una alternativa más tranquila y con menos concurrencia.

Desde ambos puertos zarpan de manera regular escunas y fast boats, lanchas rápidas que conectan con Vila do Abraão, el pueblo más importante de la isla. La travesía por mar suele durar entre una y dos horas, dependiendo del tipo de embarcación y las condiciones del clima, ofreciendo vistas espectaculares del archipiélago durante el recorrido.