Turismo en Brasil: el destino con las playas más lindas del mundo
Este rincón pertenece a un archipiélago que brinda la oportunidad de explorar algunas de las costas más espectaculares del país.
Explorar Ilha Grande es una experiencia de turismo en Brasil que combina aventura, descanso y contacto con la naturaleza. Su playa más famosa, Lopes Mendes, deslumbra con arena blanca y aguas cristalinas, mientras que la isla, con 193 km² de selva y 106 playas, solo se recorre por senderos o embarcaciones, sin autos que alteren su tranquilidad.
La costa norte es ideal para snorkel y buceo, mientras que la sur sorprende con playas vírgenes perfectas para explorar. Desde Vila do Abraão, se pueden descubrir cascadas escondidas, nadar entre peces de colores o hacer trekking por la mata atlántica, siempre guiados por expertos locales.
Qué se puede hacer en Ilha Grande
- Recorrer las 106 playas de Ilha Grande, incluyendo la icónica Lopes Mendes y las más tranquilas Dois Rios y Aventureiro.
- Practicar snorkel y buceo en la costa norte, especialmente en la Laguna Azul, con aguas cristalinas y fauna tropical.
- Disfrutar de cascadas escondidas cerca de Playa Feiticeira para refrescarse tras caminatas.
- Realizar trekkings por los senderos de la mata atlántica con distintos niveles de dificultad.
- Tomar excursiones marítimas desde el muelle de Vila do Abraão para explorar playas y calas remotas.
- Degustar la gastronomía local, con pescado fresco preparado en la playa durante las salidas.
Dónde queda Ilha Grande
A tan solo 125 kilómetros al oeste de Río de Janeiro, en el litoral brasileño, se encuentra el paraíso natural de Ilha Grande, parte del archipiélago de Angra dos Reis, aunque no es necesario llegar hasta esta ciudad para acceder a la isla.
El acceso es sencillo: desde Conceição de Jacareí, ubicado 30 kilómetros antes de Angra dos Reis, parten escunas y fast boats que llevan directamente a los visitantes a explorar sus playas y paisajes únicos.
Cómo llegar a Ilha Grande
Para visitar Ilha Grande desde Argentina, lo más conveniente es tomar un vuelo hacia Río de Janeiro, con una duración aproximada de tres horas. Una vez en Brasil, los viajeros tienen dos opciones principales para llegar a la isla: partir desde Angra dos Reis o desde Conceição de Jacareí, situada a 30 kilómetros antes y considerada una alternativa más tranquila y con menos concurrencia.
Desde ambos puertos zarpan de manera regular escunas y fast boats, lanchas rápidas que conectan con Vila do Abraão, el pueblo más importante de la isla. La travesía por mar suele durar entre una y dos horas, dependiendo del tipo de embarcación y las condiciones del clima, ofreciendo vistas espectaculares del archipiélago durante el recorrido.
