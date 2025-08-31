El restaurante de Buenos Aires que tiene alma y gastronomía de campo

Dónde queda "Granero"

Este bodegón se encuentra en Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre. Está ubicado en una zona tranquila, rodeada de naturaleza y abre sus puertas todos los días, excepto los lunes. Su horario de atención va desde las 12 hasta las 00, permitiendo que cada comensal se acerque en cualquier momento del día.

Cómo llegar a "Granero"

Granero 3 "Granero" se ubica en Rincón de Milberg. Redes sociales

Llegar a este sitio es sencillo, ya que las líneas de colectivo 60, 720, 722 y 21 tienen paradas cercanas y conectan con distintos puntos de la ciudad. Otra alternativa utilizada es el tren Mitre, que deja a cada individuo en la estación Tigre. Sin embargo, la opción más cómoda es ir en auto particular.