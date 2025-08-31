El restaurante de Buenos Aires que tiene alma y gastronomía de campo
Ubicado en Tigre, este emblemático restaurante de Zona Norte ofrece diferentes cortes de carne para vivir una experiencia única. Los detalles en la nota.
El circuito gastronómico de Buenos Aires está compuesto por diferente bodegones. Algunos se ubican en pleno microcentro, mientras que otros están localizados en diversas áreas metropolitanas. Sin embargo, estos sitios son los encargados de llevar el paladar de cada comensal a una experiencia sensorial atrapante con un simple bocado.
Uno de los bodegones más destacados se ubica en Tigre, corazón de Zona Norte. "Granero" no solo se encarga de recibir a los individuos con amor y calidez, sino que también tiene a disposición diferentes cortes de carne y preparaciones abundantes para que se vayan con el corazón contento y la panza llena.
Las especialidades de "Granero"
Una de las grandes atracciones de este restaurante de Buenos Aires es su amplia carta, compuesta por platos de primer nivel. Cada uno de ellos cuenta con sabores únicos y emblemáticos, producto de la utilización de ingredientes frescos y de gran calidad.
- Empanadas
- Tabla de quesos con dulces caseros
- Bife de chorizo Wagyu Kobe
- Pesca del día con vegetales grillados
- Cuerdas de guitarra nero di sepia con bisquet de crema de langostinos
- Cochinillo deshuesado con puré de manzanas ácidas
- Chicken pie
- Mousse de chocolate belga 70% con crumble de cajú y naranja
- Crème brûlée de banana con helado de dulce de leche artesanal
Dónde queda "Granero"
Este bodegón se encuentra en Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre. Está ubicado en una zona tranquila, rodeada de naturaleza y abre sus puertas todos los días, excepto los lunes. Su horario de atención va desde las 12 hasta las 00, permitiendo que cada comensal se acerque en cualquier momento del día.
Cómo llegar a "Granero"
Llegar a este sitio es sencillo, ya que las líneas de colectivo 60, 720, 722 y 21 tienen paradas cercanas y conectan con distintos puntos de la ciudad. Otra alternativa utilizada es el tren Mitre, que deja a cada individuo en la estación Tigre. Sin embargo, la opción más cómoda es ir en auto particular.
