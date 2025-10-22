El restaurante que sirve la milanesa más grande de Buenos Aires
Ubicado en pleno corazón de Barracas, este destino abre desde la mañana temprano hasta la medianoche, permitiendo degustar sus sabores.
En Buenos Aires, los bodegones mantienen viva la tradición porteña con diferentes preparaciones que conquistan el corazón de los comensales. Estos lugares combinan platos abundantes, precios accesibles y un ambiente acogedor que invita a pasar horas compartiendo una buena comida.
Entre ellos, “La Flor de Barracas” se destaca por sus enormes milanesas y su clima familiar, convirtiéndose en un destino perfecto para disfrutar con amigos o en familia, con fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad. Además, su extendido horario permite degustar sus sabores en cualquier momento del día.
Las especialidades de "La Flor de Barracas"
En “La Flor de Barracas”, cada plato refleja el espíritu casero de los bodegones porteños. El menú ofrece una gran variedad de opciones elaboradas con productos frescos, desde pastas con salsas artesanales hasta picadas ideales para compartir. También hay alternativas vegetarianas, como las milanesas de calabaza o berenjena.
Sin embargo, la verdadera estrella del lugar es la “Flor de Milanga”: una imponente milanesa cubierta con queso, panceta, morrones, arvejas y huevos fritos, acompañada por una porción abundante de papas fritas. Un plato emblemático del circuito gastronómico de la ciudad.
Dónde queda "La Flor de Barracas"
Situado en el tradicional barrio de Barracas, sobre la Avenida Suárez, este bodegón goza de una ubicación privilegiada que facilita el acceso desde diversos rincones de la CABA.
Además, su amplio horario, de 7:30 a 23:30 todos los días, permite que los comensales puedan acercarse a cualquier hora para disfrutar de sus platos típicos y su ambiente acogedor.
Cómo llegar a "La Flor de Barracas"
Llegar a este emblemático recinto es muy sencillo, ya que está bien conectado con distintos medios de transporte. Para quienes optan por el subte, la línea C es la alternativa más cercana, con la estación Constitución a pocos metros del bodegón.
En cambio, quienes eligen el colectivo pueden acceder mediante las líneas 4, 45, 101 y 146, que tienen paradas a pasos de "La Flor de Barracas".
