El restaurante que sirve la milanesa más grande de Buenos Aires

Además, su amplio horario, de 7:30 a 23:30 todos los días, permite que los comensales puedan acercarse a cualquier hora para disfrutar de sus platos típicos y su ambiente acogedor.

Cómo llegar a "La Flor de Barracas"

Llegar a este emblemático recinto es muy sencillo, ya que está bien conectado con distintos medios de transporte. Para quienes optan por el subte, la línea C es la alternativa más cercana, con la estación Constitución a pocos metros del bodegón.

En cambio, quienes eligen el colectivo pueden acceder mediante las líneas 4, 45, 101 y 146, que tienen paradas a pasos de "La Flor de Barracas".