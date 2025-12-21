El restaurante vegetariano de Buenos Aires que combina sabores latinoamericanos y asiáticos
Ubicado en pleno corazón de Palermo, este mítico restaurante cautivó a la Guía Michelin por su extenso y exquisito menú. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, la gastronomía se vive en cada barrio porteño, donde las tradicionales se fusionan y la abren paso a los emblemáticos bodegones. Estos sitios, cargados de sabor y calidez, se encargan de deleitar el paladar de los diferentes comensales que pasan por sus instalaciones, con platos generosos y precios accesibles.
Dentro de este panorama, surge "Sacro" en Palermo, un recinto que destaca por su propuesta innovadora. Con platos pensados tanto para vegetarianos como para quienes prefieren opciones más clásicas, este mítico restaurante cautivó a la Guía Michelin por su extenso y exquisito menú.
Las especialidades de "Sacro"
En este restaurante, la frescura de los ingredientes y técnicas de cocción se combinan para crear platos únicos, reconocidos tanto por su sabor como por su presentación. Entre sus preparaciones, estas son las favoritas de los comensales:
- Empanada de carbón activado
- Palta masala y spaghetti con inspiración asiática
- Shawarma de hongos, versionado sin carne
- Ñoquis de ricotta con hongos
- Salsifí grillado con maní
Dónde queda "Sacro"
Ubicado en el corazón de Palermo Soho, en Costa Rica 6038, "Sacro" recibe visitantes de martes a domingos. Además, su horario va desde el mediodía hasta la medianoche, ofreciendo la flexibilidad perfecta para disfrutar de su propuesta gastronómica a cualquier hora.
Cómo llegar a "Sacro"
Una de las grandes ventajas de este bodegón es su accesibilidad, ya que es posible arribar desde diferentes puntos de CABA. Varias líneas de colectivo, como 39, 93, 108, 140 y 151, tienen paradas a metros de "Sacro". Además, la línea D del subte también cuenta con estaciones a pocos minutos de este recinto.
