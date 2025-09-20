El sabor de México: los dos lugares en Buenos Aires para probar los mejores tacos
En Buenos Aires, la pasión por los tacos mexicanos gana terreno y dos restaurantes se destacan con propuestas que combinan tradición y sabor auténtico.
La gastronomía de Buenos Aires vive un boom con los tacos desde México, un clásico de la cocina mexicana que logró enamorar al paladar porteño. Lo que empezó como una moda hoy ya es parte de la escena local, con propuestas que van desde las recetas más tradicionales hasta creaciones modernas que sorprenden con nuevos sabores.
Dos restaurantes sobresalen por la calidad de sus ingredientes, la fidelidad a las recetas originales y la experiencia completa que ofrecen en cada visita: Tacos & Burros, en pleno barrio de San Telmo, y No Mames Wey, una cadena que ya conquistó distintos rincones de la Ciudad de Buenos Aires.
Las especialidades de "Tacos & Burros"
Ubicado en San Telmo, Tacos & Burros es un punto de referencia para quienes buscan dónde comer tacos en Buenos Aires con verdadero sabor mexicano. Su menú incluye burritos, tortas, totopos y ensaladas, pero los protagonistas son los tacos: tortillas de trigo rellenas de pollo, carne, cerdo al pastor, chorizo, camarones, opciones vegetarianas y el clásico al alambre con carne, verduras y queso.
Para acompañar, el restaurante ofrece una barra completa con cervezas artesanales, margaritas, tequilas y aguas mexicanas, convirtiéndose en un lugar ideal para disfrutar de la cultura gastronómica de México en el corazón de la ciudad.
Las especialidades de "No Mames Wey"
Entre los referentes de la comida mexicana en Buenos Aires, No Mames Wey ya es un clásico. Con locales en Palermo, Barrio Chino, San Telmo, Villa Crespo, Devoto y Moreno, su propuesta es acercar los tacos mexicanos a distintos rincones porteños sin perder la receta original.
El menú es amplio: nachos, burritos, enchiladas, quesadillas, chilaquiles y postres típicos como el tres leches. Pero la estrella indiscutida son los tacos en tortillas de maíz. Los más pedidos incluyen al pastor, cochinita pibil, tinga de pollo, carnitas, birria de ternera, una versión local con vacío y hierbas, además de alternativas veganas para quienes prefieren lo plant based.
