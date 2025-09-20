El sabor de México: los dos lugares en Buenos Aires para probar los mejores tacos

Las especialidades de "No Mames Wey"

Entre los referentes de la comida mexicana en Buenos Aires, No Mames Wey ya es un clásico. Con locales en Palermo, Barrio Chino, San Telmo, Villa Crespo, Devoto y Moreno, su propuesta es acercar los tacos mexicanos a distintos rincones porteños sin perder la receta original.

El menú es amplio: nachos, burritos, enchiladas, quesadillas, chilaquiles y postres típicos como el tres leches. Pero la estrella indiscutida son los tacos en tortillas de maíz. Los más pedidos incluyen al pastor, cochinita pibil, tinga de pollo, carnitas, birria de ternera, una versión local con vacío y hierbas, además de alternativas veganas para quienes prefieren lo plant based.