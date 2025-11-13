El supermercado con ofertas y descuentos en pavas eléctricas
Se consiguen en una de las grandes cadenas y tienen una increíble rebaja para equipar la cocina.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las cadenas de supermercados Carrefour, Jumbo y ChangoMás liquidan pavas eléctricas con descuentos de hasta el 66% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.
Las ofertas en pavas eléctricas en Carrefour
- Jarra eléctrica Mandine corte mate inox MWK2200S – 2x1 combinable – $32.500 c/u (precio regular: $65.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito.
- Jarra eléctrica Bluesky 1.7L 2200W BWK8366 (blanca) – $24.000 (precio regular: $43.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 44% off.
- Pava eléctrica Sansei PE1821BP con selector de temperatura 1.7L – $21.999 (precio regular: $65.999) – Solo envío – 66% off.
- Jarra eléctrica Mandine de vidrio MWK2200GS – $35.000 (precio regular: $53.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 33% off.
- Jarra eléctrica Mandine blanca con detalles madera MWK – $39.000 (precio regular: $57.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 31% off.
- Pava eléctrica Electrolux Expert 1.7L EKP70 – $116.999 (precio regular: $155.554) – 3 cuotas sin interés / Mi Carrefour Crédito – Solo envío – 24% off.
- Jarra eléctrica Mandine corte mate plástico MWK220 – $33.000 (precio regular: $55.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 40% off.
- Jarra eléctrica Bluesky acero inox BWK17S – $33.000 (precio regular: $47.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 29% off.
- Pava eléctrica Philco 91PE1821NPP 1.7L con regulador – $48.999 (precio regular: $74.799) – 3 cuotas sin interés – Solo envío – 34% off.
- Jarra eléctrica Ultracomb acero inoxidable corte mate – $55.000 (precio regular: $73.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 24% off.
- Pava eléctrica Philco 91PE0821NPP Negra 1.7L – $48.999 (precio regular: $82.499) – 3 cuotas sin interés – Solo envío – 40% off.
- Jarra eléctrica Smartlife digital inox SL EKD1520 – $69.000 (precio regular: $79.999) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 13% off.
- Jarra eléctrica Bluesky 1.7L BWK2200MA (blanca) – $39.000 (precio regular: $45.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 13% off.
- Pava eléctrica Electrolux Efficient 1.8L EEK11 – $32.999 (precio regular: $65.555) – Solo envío – 49% off.
- Pava Vintage Atma 1.7L PEAT21VRP (roja) – $49.999 (precio regular: $87.999) – Solo envío – 43% off.
- Pava eléctrica Atma PE0821NAP – $49.999 (precio regular: $76.999) – 3 cuotas sin interés – Solo envío – 35% off.
