El supermercados que ofrece descuentos y reintegros altísimos: qué requisitos hay que cumplir y en dónde

La manera de duplicar el reintegro

Para aprovechar al máximo el tope mensual de $25.000 por marca de tarjeta, se recomienda planificar el gasto. Con un 30% de reintegro, se llega al máximo ahorrable gastando alrededor de $83.333 mensuales en productos habilitados dentro de la promoción.

Quienes cuenten con ambas tarjetas (Visa y Mastercard) podrán duplicar el reintegro y alcanzar hasta $50.000 por mes, mientras que una pareja o familia con dos titulares podrían acumular hasta $100.000 de ahorro a lo largo de los meses de vigencia.

Este beneficio representa una oportunidad concreta para organizar las compras del hogar y reducir gastos esenciales, en un contexto de precios en alza y constantes aumentos en el consumo cotidiano.