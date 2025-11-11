El supermercados que ofrece descuentos y reintegros altísimos: qué requisitos hay que cumplir y en dónde
Un reconocido supermercado del país lanzó una promoción en conjunto con Banco Macro que permite obtener hasta un 30% de reintegro y ahorrar $100.000 en compras presenciales todos los miércoles.
Una de las principales cadenas de supermercados del país se convirtió en noticia por una promoción que promete un importante alivio para el bolsillo. En alianza con Banco Macro, lanzó un beneficio que devuelve hasta el 30% de las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta, a través de la App MODO o la App del Banco Macro.
El beneficio estará disponible todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026, con un tope mensual de $25.000 por marca de tarjeta y acreditación del reintegro hasta 30 días después de la compra.
Cómo funciona el reintegro en Coto
El descuento se aplica exclusivamente en compras presenciales en sucursales adheridas de Coto, siempre que el pago se realice en un solo pago con QR desde la App MODO o la App del Banco Macro.
Según informaron desde la entidad bancaria, el reintegro se acreditará en la cuenta del cliente hasta 30 días posteriores a la compra. El beneficio no aplica a compras online, telefónicas ni a determinados productos y rubros, como:
-
Cortes de carne (novillo, ternera, menudencias, carnes elaboradas)
Pollo entero o trozado
-
Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcares y aceites
-
Bebidas de marcas excluidas (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, Powerade, entre otras)
Electrodomésticos, neumáticos, rodados
-
Vinos y champañas premium
-
Productos de Precios Cuidados o programas oficiales
Tampoco aplica a compras en Coto Express, Coto Bar, patios de comida, estacionamientos o zonas de juegos, ni a pagos con tarjetas empresariales, extranjeras o a través de Mercado Pago.
La manera de duplicar el reintegro
Para aprovechar al máximo el tope mensual de $25.000 por marca de tarjeta, se recomienda planificar el gasto. Con un 30% de reintegro, se llega al máximo ahorrable gastando alrededor de $83.333 mensuales en productos habilitados dentro de la promoción.
Quienes cuenten con ambas tarjetas (Visa y Mastercard) podrán duplicar el reintegro y alcanzar hasta $50.000 por mes, mientras que una pareja o familia con dos titulares podrían acumular hasta $100.000 de ahorro a lo largo de los meses de vigencia.
Este beneficio representa una oportunidad concreta para organizar las compras del hogar y reducir gastos esenciales, en un contexto de precios en alza y constantes aumentos en el consumo cotidiano.
