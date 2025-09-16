El supermercado que ofrece hasta 40% de descuento en productos de bazar
Varios supermercados lanzaron esta semana promociones especiales en artículos de bazar. Los descuentos llegan hasta el 40% y se suman a opciones de pago en cuotas.
El mes de septiembre llegó con liquidaciones especiales en las principales cadenas de supermercados. Las rebajas no solo abarcan productos básicos, sino también artículos de bazar de primera necesidad como frascos, vasos, cubiertos, ollas y sartenes. En algunos casos, los descuentos alcanzan el 50% o se combinan con promociones 2×1 y segundas unidades al 80% menos, lo que multiplica las opciones de ahorro.
La variedad también juega un rol clave: mientras algunas cadenas ponen el foco en utensilios de uso diario, otras lo hacen en artículos de cocina de mayor valor como ollas de cerámica o woks. Así, septiembre se posiciona como un mes ideal para adelantar compras y aprovechar promociones que difícilmente se repitan en el corto plazo.
El supermercado con ofertas en productos de bazar
En Coto, la liquidación de bazar se concentra en frascos acrílicos, sets de cubiertos, cuchillos y utensilios de cocina. Entre los destacados figuran:
-
Frasco acrílico caramelero 3100 ml – 40% OFF – $16.799,40 (antes $27.999)
Cuchillo para pescado negro – 30% OFF – $3.499,30 (antes $4.999)
Set x24 cubiertos en frasco plástico – 30% OFF – $17.499,30 (antes $24.999)
Botellón de vidrio 500 ml – 40% OFF – $4.499,40 (antes $7.499)
Cortador de pizza Joseph Duo – 50% OFF – $8.249,50 (antes $16.499)
Vaso Boston 475 ml – 2×1 – $1.799,50 c/u (antes $3.599)
Jarra medidora 240 ml – 40% OFF – $4.799,40 (antes $7.999)
ChangoMás apostó fuerte a la vajilla de vidrio y cerámica, con múltiples opciones 2×1 y descuentos adicionales en la segunda unidad. Los clientes pueden encontrar:
-
Vaso copón 450 ml – 2×1 – $1.343,40 c/u (antes $2.239)
Copa de vino modelo Brunello 490 ml – 2×1 – $2.639,40 c/u (antes $4.399)
Plato hondo Aquamarine – 2×1 – $1.199,40 c/u (antes $1.999)
Bowl post Galaxflint – 2×1 – $1.109,40 c/u (antes $1.849)
Vaso de vidrio Rigolleau 350 ml – 2×1 – $851,40 c/u (antes $1.419)
Jarra graduada x1L – 40% OFF – $1.457,40 (antes $2.429)
Copa Nadir Gin 600 ml – 2×1 – $3.479,40 c/u (antes $5.799)
Por su parte, Jumbo se enfoca en utensilios de mayor valor como ollas, cacerolas y sartenes de alta calidad. Entre las oportunidades más tentadoras aparecen:
-
Cacerola 18 cm con mango Multiflon – 30% OFF – $30.205 (antes $43.150)
Sartén 28 cm Multiflon – 30% OFF – $27.965 (antes $39.950)
Hervidor 14 cm con tapa de vidrio – 30% OFF – $27.300 (antes $39.000)
Olla 28 cm cerámica simil madera Krea – 30% OFF – $56.770 (antes $81.100)
Panquequera de teflón 24 cm – 30% OFF – $15.085 (antes $21.550)
Wok Essential Klauben 32 cm – 30% OFF – $83.125 (antes $118.750)
Asadera honda Multiflon 28 cm – 30% OFF – $30.205 (antes $43.150)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario