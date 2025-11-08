El supermercado que tiene heladeras en promo y con descuentos
Quienes buscan renovar su heladera podrán acceder a una promoción con importantes rebajas y cuotas sin interés.
Los interesados en cerrar el año renovando su heladera podrán aprovechar una de las ofertas más destacadas del momento. El supermercado DIA lanzó una liquidación especial con hasta 35% de descuento y 12 cuotas sin interés en modelos seleccionados de Whirlpool.
Las ofertas en el supermercado DIA
Las promociones del supermercado están disponibles a través de su sitio oficial donde los usuarios pueden elegir el modelo que más se adapte a sus necesidades y aprovechar las facilidades de pago, cuotas sin intereses, rebajas y mucho más.
Entre las principales ofertas, se destacan:
Heladera Whirlpool No Frost Xpert Inverter de 461 Lts Blanca: $1.889.999 con 35% de descuento (antes $2.899.999).
Heladera Whirlpool Top Mount No Frost 375 Lts: $1.199.999 con 35% off (antes $1.849.999).
Heladera Whirlpool Inverter Bottom Mount Blanca 397 Lts No Frost: $1.589.999 con 32% de descuento (antes $2.349.999).
Heladera Compacta Whirlpool Retro Roja 76 Lts: $519.999 con 16% de descuento (antes $619.999).
Heladera Whirlpool French Door Bottom Mount 554 Lts: $2.699.999 con 12% off (antes $3.079.999).
Heladera Side By Side Whirlpool No Frost Inverter 518 Lts: $2.699.999 con 13% off (antes $3.099.999).
Heladera Whirlpool No Frost Panelable Inverter 244 Lts: $2.169.999 con 15% de descuento (antes $2.559.999).
Heladera Whirlpool Compacta Blanca 117 Lts: $599.999 con 15% off (antes $709.999).
Heladera Top Mount No Frost Inox Whirlpool 386 Lts: $1.189.999 con 14% de descuento (antes $1.379.999).
Heladera Top Mount No Frost Blanca Whirlpool 386 Lts: $1.019.999 con 14% off (antes $1.179.999).
Heladera Whirlpool No Frost 340 Lts Blanca: $869.999 con 10% de descuento (antes $969.999).
Todas las opciones se pueden financiar en hasta 12 cuotas sin interés, lo que convierte a esta liquidación en una oportunidad ideal para quienes buscan renovar sus electrodomésticos antes de fin de año.
