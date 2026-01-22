El truco para afilar cuchillos de manera sencilla

En la misma línea, Miguel sostiene que hay un truco infalible para que el pescado a la plancha no se adhiera ni siquiera a una sartén gastada, mientras que el prestigioso José Andrés resume todo con una máxima clara: solo hay cocina bien hecha o mal hecha.

Mantener el filo de los cuchillos y aplicar técnicas avaladas por chefs es la fórmula más directa para lograr platos prolijos y evitar sobresaltos innecesarios. Cocina sin mitos, resultados a la vista.