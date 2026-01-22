El truco para afilar cuchillos de manera sencilla
Con trucos caseros y herramientas prácticas, recuperá el filo ideal y decile chau al cuchillo desafilado para cocinar mejor todos los días.
Aplicar un truco casero para recuperar el filo del cuchillo puede marcar la diferencia al cocinar y evitar que una receta simple se vuelva un problema. Un cuchillo sin buen corte obliga a hacer más fuerza, demora la preparación y aumenta el riesgo de dañar los ingredientes o sufrir accidentes en la cocina.
Cómo afilar cuchillos con papel de aluminio
Mantener un cuchillo bien afilado no es un lujo de chefs: con algunos trucos caseros y un poco de práctica, se puede recuperar el filo sin salir de casa y mejorar al instante la experiencia en la cocina.
- Doblar una hoja de papel aluminio varias veces hasta que quede firme y pasar el cuchillo por el borde entre 10 y 15 veces, simulando un corte parejo.
- Repetir el movimiento con cuidado para que el aluminio ayude a pulir la hoja y corregir pequeñas imperfecciones del filo.
- Si se busca mayor precisión, usar una piedra de afilar, manteniendo un ángulo de 15 a 20 grados y deslizando la hoja varias veces de ambos lados.
- Para un mantenimiento rápido, pasar el cuchillo por la chaira con movimientos firmes que ayuden a enderezar mínimas deformaciones del filo.
- Como alternativa, recurrir a afiladores manuales o eléctricos, utilizándolos con moderación para evitar un desgaste excesivo del metal.
Cuando no hay herramientas a mano, algunos trucos caseros pueden servir como salvavidas para mejorar el filo del cuchillo. Usar papel de lija muy fino, deslizar la hoja por el cuello de una botella de vidrio o aprovechar la base sin esmaltar de una taza de cerámica son opciones válidas en casos de apuro. {
Eso sí, siempre con cuidado y una limpieza final para eliminar restos, ya que estas soluciones son provisorias y no reemplazan un afilado profesional. Así como un cuchillo bien afilado cambia por completo el resultado al cortar, los errores en la cocina también pueden arruinar una preparación.
Chefs reconocidos suelen marcarlo con frases que se volvieron virales, como la de Marcos Servera, que advierte que lavar las gambas es un error grave, o la de Juan Crujeiras, que recomienda usar papel de horno en la sartén para que el pescado frito no se pegue.
En la misma línea, Miguel sostiene que hay un truco infalible para que el pescado a la plancha no se adhiera ni siquiera a una sartén gastada, mientras que el prestigioso José Andrés resume todo con una máxima clara: solo hay cocina bien hecha o mal hecha.
Mantener el filo de los cuchillos y aplicar técnicas avaladas por chefs es la fórmula más directa para lograr platos prolijos y evitar sobresaltos innecesarios. Cocina sin mitos, resultados a la vista.
