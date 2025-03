El truco casero para arreglar los cierres de las camperas sin mayores complicaciones

El procedimiento consiste en presionar con cuidado la pieza del cierre, ajustándola según la abertura inferior para evitar que se trabe o siga fallando. Su consejo generó gran repercusión en redes, donde muchos usuarios agradecieron el hallazgo por su practicidad y efectividad.

Para aplicar este truco casero de manera efectiva, sólo necesitarás algunos elementos básicos que suelen estar en cualquier hogar o pueden conseguirse fácilmente:

Paso a paso para reparar un cierre sin necesidad de coser

Embed - Estela Moreno on Instagram: "Más info en la descripción Así de fácil se arregla una cremallera que se abre sin coser. Esto sucede por varios motivos, por usarla bruscamente, por algún enganchón o directamente porque el cursor, la pieza que subimos y bajamos, sea de mala calidad. Solo tenemos que apretar esa pieza como veis en el vídeo, guiaros por la abertura del fijo de abajo, no lo cerréis más, o no subirá la cremallera. Ni menos, o se seguirá abriendo. Si la cremallera es de buena calidad, bastará con ser cuidadosos. Si es de mala calidad, con el tiempo se volverá a abrir y habrá que repetir. Como podemos proteger la prenda para que esto no pase: -Cierra las cremalleras siempre que vayas a meterlas en la lavadora. -Súbelas y bájalas rectas, es muy frecuente en las mochilas tirar lateralmente e ir abriéndolas con el uso. -También se puede cambiar el cursor completo si está muy deteriorado, si quieres que te explique como, déjamelo en comentarios. Que compartas, comentes y dejes tu like, no te cuesta nada y me ayuda a seguir creando contenido y llegar a más gente Siempre agradecida por el cariño #hogar #limpiezahogar #hogardulcehogar #perfumador #lavado #ordenylimpiezaencasa #ordenylimpieza #costuracreativa #limpiezaprofunda #lavadora #costura #sincoser #trucosdelimpieza #cremallera #colada"