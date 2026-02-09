El truco casero para eliminar el olor a ajo de las manos

Cómo eliminar el olor a ajo de las manos

La razón por la que este truco casero funciona tiene base científica. El ajo libera compuestos sulfurados, responsables de ese aroma intenso que se impregna en la piel. El acero inoxidable actúa como una superficie capaz de atraer y transferir esas moléculas, ayudando a desprenderlas de las manos y reduciendo así la percepción del olor. No se trata de un mito ni de algo mágico, sino de una reacción física y química simple que muchos cocineros profesionales aplican a diario.