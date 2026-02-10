Si usás vaso reutilizable, lavalo así: el truco casero clave para eliminar las bacterias que te enferman
Parecen limpios pero juntan gérmenes peligrosos. Hay que desarmarlos y usar agua a más de 60 grados. El paso a paso para evitar intoxicaciones.
Aplicar un truco casero simple al usar vasos reutilizables puede marcar la diferencia, ya que con cada sorbo la saliva y el contacto de las manos dejan microorganismos adheridos en su interior. Cuando la limpieza es rápida o insuficiente, estos recipientes pueden transformarse en un foco de bacterias vinculadas a diarreas, vómitos e intoxicaciones alimentarias.
El tipo de bebida también juega un papel clave. Jugos, café o té con azúcar, así como líquidos con grasas o proteínas, crean un ambiente ideal para que las bacterias se multipliquen mucho más rápido que con agua.
Frente a este escenario, los especialistas recomiendan una higiene profunda y frecuente de los vasos , ya que una limpieza correcta ayuda a frenar la carga bacteriana y reduce el riesgo de problemas de salud.
La manera de limpiar un vaso y que quede impecable
Mantener una higiene correcta de los vasos y termos es clave para evitar la proliferación de bacterias que no siempre se ven a simple vista.
Aunque el recipiente parezca limpio, distintos estudios advierten que los microorganismos pueden multiplicarse en pocas horas si el lavado no es profundo y frecuente, especialmente cuando se usan para bebidas distintas al agua. Acá te compartimos el paso a paso:
- Desarmar todas las piezas: Separá tapas, sellos de goma y pajitas para poder acceder a cada superficie donde suelen acumularse restos.
- Lavar con detergente y agua caliente: Usá detergente común y agua caliente para frotar el interior, el borde por donde se bebe y los pliegues internos.
- Prestar atención a zonas difíciles: Cepillá bien las roscas, boquillas y rincones, ya que ahí se forma la biopelícula donde crecen las bacterias.
- Dejar en remojo: Si el vaso estuvo varias horas sin lavar, dejalo en agua con detergente durante unos diez minutos.
- Enjuagar con agua bien caliente: El enjuague debe hacerse con agua a más de 60 grados para reducir la carga bacteriana. El agua fría no alcanza.
- Secar por completo: Dejá el vaso abierto y al aire hasta que esté totalmente seco antes de volver a usarlo o guardarlo.
Realizar este procedimiento después de cada uso, o al menos varias veces por semana, ayuda a evitar malos olores, sabores extraños y la acumulación de bacterias que pueden afectar la salud.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario