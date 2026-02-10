Si usás vaso reutilizable, lavalo así: el truco casero clave para eliminar las bacterias que te enferman

Aplicar un truco casero simple al usar vasos reutilizables puede marcar la diferencia, ya que con cada sorbo la saliva y el contacto de las manos dejan microorganismos adheridos en su interior. Cuando la limpieza es rápida o insuficiente, estos recipientes pueden transformarse en un foco de bacterias vinculadas a diarreas, vómitos e intoxicaciones alimentarias.