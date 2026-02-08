 Truco casero: cómo hacer para desmoldar una torta sin complicaciones

Barra Chalaca - Torta de chocolate.jpg

La clave está en el contraste de temperatura, ya que al apoyar el molde caliente sobre agua fría o a temperatura ambiente, el metal se contrae levemente y ayuda a que la torta se despegue sola de las paredes, evitando que se quiebre o se desarme. Acá el paso a paso bien detallado:

Buscar un recipiente amplio y profundo, preferentemente una asadera o fuente grande , donde el molde entre con comodidad.

, donde el molde entre con comodidad. Verter dos vasos grandes de agua fría o a temperatura ambiente . No debe estar caliente ni hirviendo.

. No debe estar caliente ni hirviendo. Colocar con cuidado el molde con la torta recién salida del horno dentro del recipiente, apoyando solo la base.

dentro del recipiente, apoyando solo la base. Dejar reposar durante entre 3 y 5 minutos , sin mover el molde ni inclinarlo.

, sin mover el molde ni inclinarlo. Retirar el molde del agua y secar la base con un repasador.

Pasar suavemente un cuchillo por los bordes si es necesario.

Desmoldar de manera tradicional, dando vuelta el molde con movimientos firmes pero delicados.

Este método, conocido como el clásico truco de la abuela, es ideal para quienes recién empiezan en la pastelería y también para los más experimentados que buscan resultados prolijos sin esfuerzo extra. Funciona especialmente bien con bizcochuelos altos y tortas esponjosas.