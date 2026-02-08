Truco casero: cómo hacer para desmoldar una torta sin complicaciones
Un video en TikTok explotó en vistas tras revelar el truco casero para que la torta no se pegue al molde y salga perfecta, sin romperse ni renegar.
Al momento de preparar recetas de pastelería, uno de los desafíos más habituales es lograr que el bizcochuelo salga entero del molde, y ahí es donde un truco casero simple puede marcar la diferencia entre una torta perfecta y un desastre anunciado.
Ese inconveniente tan común encontró una solución práctica en un video que explotó en TikTok, donde se muestra una técnica efectiva para evitar que la preparación se pegue.
El consejo fue difundido por Lostiledi Alma, una creadora de contenido italiana que supera los 103 mil seguidores y se especializa en compartir tips y hacks para el hogar.
Desde su cuenta, pública ideas fáciles de aplicar que buscan simplificar la vida cotidiana en la cocina y en la casa, con explicaciones claras y resultados que se notan desde el primer intento.
El procedimiento para desmoldar una torta sin problemas
Este truco casero que arrasa en TikTok se convirtió en el aliado perfecto para quienes hacen tortas caseras y sufren al momento del desmolde. La técnica, simple pero efectiva, permite que el bizcochuelo se desprenda del molde sin romperse, sin usar manteca extra ni papel manteca y con elementos que todos tienen en casa.
La clave está en el contraste de temperatura, ya que al apoyar el molde caliente sobre agua fría o a temperatura ambiente, el metal se contrae levemente y ayuda a que la torta se despegue sola de las paredes, evitando que se quiebre o se desarme. Acá el paso a paso bien detallado:
- Buscar un recipiente amplio y profundo, preferentemente una asadera o fuente grande, donde el molde entre con comodidad.
- Verter dos vasos grandes de agua fría o a temperatura ambiente. No debe estar caliente ni hirviendo.
- Colocar con cuidado el molde con la torta recién salida del horno dentro del recipiente, apoyando solo la base.
- Dejar reposar durante entre 3 y 5 minutos, sin mover el molde ni inclinarlo.
- Retirar el molde del agua y secar la base con un repasador.
- Pasar suavemente un cuchillo por los bordes si es necesario.
- Desmoldar de manera tradicional, dando vuelta el molde con movimientos firmes pero delicados.
Este método, conocido como el clásico truco de la abuela, es ideal para quienes recién empiezan en la pastelería y también para los más experimentados que buscan resultados prolijos sin esfuerzo extra. Funciona especialmente bien con bizcochuelos altos y tortas esponjosas.
