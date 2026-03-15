El truco casero con limón para limpiar y perfumar los pisos sin gastar una fortuna en productos químicos
Aprovechá las propiedades desinfectantes de este cítrico para dejar tu casa impecable y con aroma fresco. Conocé el paso a paso de este método económico y natural.
Ante el aumento de los precios de los productos de limpieza, muchas personas comenzaron a buscar trucos caseros y alternativas naturales para mantener la limpieza del hogar sin gastar de más.En ese contexto se popularizó un truco casero que permite limpiar y perfumar los ambientes sin usar lavandina ni costosos desodorantes de piso.
Se trata de una solución simple, económica y cada vez más usada en las rutinas domésticas. El método utiliza limón, un ingrediente común que posee propiedades antibacterianas, antimicrobianas y desengrasantes. Su jugo ayuda a eliminar gérmenes, remover grasa y neutralizar malos olores, dejando un aroma fresco sin químicos agresivos.
El truco de limpieza casero y económico
Mantener los pisos del hogar limpios y con buen aroma no siempre requiere productos industriales. Con este truco casero a base de limón, es posible desinfectar, quitar grasa y eliminar malos olores de forma simple, económica y natural.
Este método aprovecha las propiedades antibacterianas y desengrasantes del cítrico, lo que lo convierte en un gran aliado para la limpieza del hogar:
- Retirar el polvo y la suciedad superficial: Antes de aplicar la mezcla, es importante barrer o aspirar el piso para eliminar restos de tierra, polvo o pequeñas partículas que puedan quedar en la superficie.
- Preparar la mezcla natural de limpieza: En un recipiente o balde colocá un litro de agua tibia y agregá el jugo de dos limones recién exprimidos. Para potenciar el efecto desinfectante, sumá una cucharada de vinagre blanco o alcohol fino.
- Mezclar bien los ingredientes: Revolvé la preparación durante unos segundos para que el limón, el vinagre y el agua se integren correctamente y generen una solución de limpieza homogénea.
- Aplicar la mezcla sobre el piso: Humedecé una mopa, trapo o lampazo en el balde con la preparación y pasalo por el piso de la casa como lo harías normalmente. Es recomendable insistir en las zonas más transitadas, como la cocina, el living o los pasillos.
- Dejar secar de forma natural: Una vez finalizada la limpieza, lo ideal es dejar secar el piso al aire, preferentemente con ventanas abiertas para favorecer la ventilación y que el ambiente quede con un aroma fresco a limón.
Este truco casero de limpieza no solo ayuda a mantener los pisos impecables, sino que también reduce el uso de productos químicos agresivos y permite ahorrar dinero en la limpieza diaria del hogar.
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