El truco casero para limpiar las guías de las ventanas y que corran bien

El paso a paso para que las ventanas corran bien

Tomá un trozo de papel y humedecelo con tu limpiador multiusos favorito.

con tu limpiador multiusos favorito. Girá el papel y colocalo en el perfil de la ventana.

y colocalo en el perfil de la ventana. Colocá una hoja sobre el papel y comenzá a abrir y cerrar la ventana.

y comenzá a abrir y cerrar la ventana. Repetí el proceso en la otra hoja y observá cómo eliminar toda la suciedad sin esfuerzo.

y observá cómo eliminar toda la suciedad sin esfuerzo. Para finalizar, pase la parte limpia del papel por el resto de la ventana.

Puedes usar cualquier tipo de papel, pero te recomendamos gamuzas porque son más resistentes, no dejan pelusas y arrastran mejor la suciedad. Si enjuagas y dejas secar las gamuzas, pueden usarse varias veces.

La autora mostró en el video cómo este truco es efectivo y rápido, dejando las ventanas impecables sin mucho esfuerzo. El video fue un éxito rotundo, alcanzando más de 35 mil 'me gusta'. En los comentarios, los usuarios no tardaron en reaccionar, dejando sus impresiones sobre el truco. “Esa ventana está bastante limpia”, comentó uno de los internautas. Otro escribió: "Trucazo, me lo apunto". Mientras que un tercero añadió: "Buena idea".

Con estos trucos sencillos y efectivos, las tareas del hogar se vuelven mucho más fáciles de abordar. Gracias a ideas prácticas como esta, mantener nuestro espacio limpio y ordenado no tiene por qué ser un desafío. Así que, la próxima vez que necesites una solución rápida para las guías de tus ventanas, ya sabes a quién agradecer.