El truco de colocar papel de aluminio en las antenas del router WiFi
El método puede resultar útil en determinados ambientes, aunque tiene limitaciones y debe aplicarse sin cubrir el dispositivo.
Tener una buena conexión Wi-Fi en todos los ambientes de una casa puede convertirse en un problema, especialmente cuando existen paredes gruesas, grandes distancias o una ubicación poco conveniente del router. Frente a esta situación, volvió a popularizarse un curioso método que solamente requiere un elemento habitual de la cocina.
El truco consiste en colocar papel de aluminio detrás de las antenas o del router, formando una superficie levemente curva. La intención no es incrementar la potencia del dispositivo, sino modificar la forma en la que las ondas inalámbricas se distribuyen dentro de una vivienda.
La técnica puede servir en situaciones puntuales, especialmente cuando interesa mejorar la cobertura hacia un ambiente específico de la casa. Sin embargo, sus resultados dependen de la distribución del lugar y no reemplazan soluciones como repetidores o sistemas mesh cuando existen problemas importantes de conectividad.
De qué manera ayuda a reorientar la señal inalámbrica hacia ciertos ambientes
Los routers emiten sus señales inalámbricas en diferentes direcciones. Esto provoca que parte de la cobertura pueda dirigirse hacia paredes exteriores, habitaciones poco utilizadas u otros sectores donde no resulta necesaria.
El papel de aluminio es un material conductor capaz de reflejar ondas electromagnéticas, entre ellas las correspondientes a frecuencias habituales del Wi-Fi, como 2,4 GHz y 5 GHz. Por este motivo, colocado correctamente puede funcionar como una especie de reflector improvisado.
La idea es ubicar una lámina de aluminio detrás del router y del lado contrario al ambiente donde se quiere mejorar la conexión. Con una pequeña curvatura, la superficie puede ayudar a redirigir parte de las ondas hacia adelante y reducir su dispersión hacia el sector posterior.
Para probar el método se puede utilizar un rectángulo de aproximadamente 20 por 30 centímetros, darle una forma curva y colocarlo detrás del equipo. Antes de manipular el dispositivo es conveniente desconectarlo y, al volver a instalarlo, asegurarse de que el aluminio no entre en contacto con sectores que puedan resultar problemáticos.
También es fundamental no envolver completamente el router con papel de aluminio. El equipo necesita ventilación para disipar el calor generado durante su funcionamiento y bloquear sus rejillas puede provocar un aumento de temperatura, afectar el rendimiento o acelerar su deterioro.
El método tampoco genera una señal más potente. Si consigue mejorar la cobertura hacia una habitación, es posible que reduzca la intensidad hacia el lado contrario, ya que simplemente cambia la manera en que se distribuyen las ondas.
Por este motivo, una alternativa para comprobar su funcionamiento consiste en comparar la señal antes y después de colocar el reflector. El resultado puede ser diferente en cada vivienda: en algunos ambientes podría registrarse una mejora y en otros el cambio puede ser mínimo o inexistente.
Si los problemas de conexión continúan, otras medidas pueden resultar más efectivas, como ubicar el router en una posición central y elevada, evitar obstáculos cercanos o recurrir a repetidores y sistemas mesh. El papel de aluminio, en cambio, funciona como una prueba casera económica para intentar orientar la cobertura hacia un sector determinado.
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