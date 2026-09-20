El truco de colocar papel de aluminio en las antenas del router WiFi

La idea es ubicar una lámina de aluminio detrás del router y del lado contrario al ambiente donde se quiere mejorar la conexión. Con una pequeña curvatura, la superficie puede ayudar a redirigir parte de las ondas hacia adelante y reducir su dispersión hacia el sector posterior.

Para probar el método se puede utilizar un rectángulo de aproximadamente 20 por 30 centímetros, darle una forma curva y colocarlo detrás del equipo. Antes de manipular el dispositivo es conveniente desconectarlo y, al volver a instalarlo, asegurarse de que el aluminio no entre en contacto con sectores que puedan resultar problemáticos.

También es fundamental no envolver completamente el router con papel de aluminio. El equipo necesita ventilación para disipar el calor generado durante su funcionamiento y bloquear sus rejillas puede provocar un aumento de temperatura, afectar el rendimiento o acelerar su deterioro.

El método tampoco genera una señal más potente. Si consigue mejorar la cobertura hacia una habitación, es posible que reduzca la intensidad hacia el lado contrario, ya que simplemente cambia la manera en que se distribuyen las ondas.

Por este motivo, una alternativa para comprobar su funcionamiento consiste en comparar la señal antes y después de colocar el reflector. El resultado puede ser diferente en cada vivienda: en algunos ambientes podría registrarse una mejora y en otros el cambio puede ser mínimo o inexistente.

Si los problemas de conexión continúan, otras medidas pueden resultar más efectivas, como ubicar el router en una posición central y elevada, evitar obstáculos cercanos o recurrir a repetidores y sistemas mesh. El papel de aluminio, en cambio, funciona como una prueba casera económica para intentar orientar la cobertura hacia un sector determinado.