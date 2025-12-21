El truco salvador para lavar la ropa y eliminar las manchas de grasa

El truco casero para eliminar manchas de grasa

Este truco casero se basa en una idea simple pero efectiva aplicar cubitos de hielo directamente sobre la mancha de grasa. Lo más recomendable es hacerlo apenas ocurre el accidente, aunque también da resultados cuando la marca ya está seca. El frío provoca que la grasa se solidifique, lo que facilita retirarla con una cuchara o un cuchillo sin filo, sin frotar ni empujar el residuo más adentro de la tela.