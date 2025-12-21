El truco salvador para lavar la ropa y eliminar las manchas de grasa
Un truco casero simple y barato se volvió viral porque ayuda a sacar manchas de grasa difíciles sin usar químicos ni gastar de más, en casa fácilmente.
Cuando una prenda querida queda marcada por grasa, suele terminar relegada al fondo del placard. Sin embargo, un truco casero que circula en redes propone usar hielo para eliminar manchas difíciles. La técnica ganó popularidad por ser simple, económica y fácil de aplicar en casa, sin productos químicos ni complicaciones.
El truco casero para eliminar manchas de grasa
Este truco casero se basa en una idea simple pero efectiva aplicar cubitos de hielo directamente sobre la mancha de grasa. Lo más recomendable es hacerlo apenas ocurre el accidente, aunque también da resultados cuando la marca ya está seca. El frío provoca que la grasa se solidifique, lo que facilita retirarla con una cuchara o un cuchillo sin filo, sin frotar ni empujar el residuo más adentro de la tela.
Cuando se elimina la capa superficial, el siguiente paso es colocar detergente líquido sobre la zona afectada, preferentemente el que se usa para lavar platos. Se deja actuar unos minutos y luego se enjuaga con agua tibia o caliente, según el tipo de prenda. Si la mancha se resiste, el proceso puede repetirse o reforzarse con una pizca de bicarbonato de sodio, conocido por su poder desengrasante.
Este método funciona muy bien en telas como algodón, lino y denim, incluso en jeans claros. En materiales más delicados, como la seda o telas finas, se recomienda reemplazar el detergente por shampoo neutro para evitar daños.
La técnica explotó en TikTok, donde miles de usuarios la replicaron como solución rápida y accesible para las manchas complicadas. Uno de los videos más virales, con más de dos millones de reproducciones, muestra cómo una remera blanca queda impecable en pocos minutos usando solo hielo y detergente.
En los comentarios, muchos sumaron consejos extra usar sal fina antes del hielo para absorber la grasa o apoyar la prenda sobre una toalla para que la mancha no se expanda. Especialistas en limpieza explican que el hielo actúa como un fijador inverso endurece la grasa y permite retirarla sin dañar las fibras, prolongando la vida útil de la ropa.
