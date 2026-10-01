San Isidro: el programa de promoción gastronómica ya sumó 1.000 comercios

"Sabores nació escuchando a los comerciantes y buscando una herramienta sencilla desde el Municipio para acompañarlos: ayudarlos a mostrarse, generar movimiento en los centros comerciales e invitar a los vecinos a descubrir la oferta local. Detrás de cada comercio hay inversión, empleo y personas que todos los días apuestan por San Isidro. Nuestra tarea como gestión es acompañar al que produce con herramientas concretas que lo ayuden a crecer", define Pablo Parola, director general del área.

El programa forma parte de una agenda más amplia de la administración municipal que incluye incentivos para PyMEs, capacitaciones y fomento del empleo. Tras el reciente éxito de la jornada dedicada a las medialunas, desde el gobierno de San Isidro confirmaron que la agenda continuará incorporando nuevos rubros y establecimientos. Los locales gastronómicos que deseen sumarse a las próximas ediciones mensuales o los vecinos que busquen consultar el mapa de comercios adheridos pueden encontrar toda la información y los canales de inscripción en: www.sanisidro.gob.ar/saboresdesanisidro