San Isidro: el programa de promoción gastronómica ya sumó 1.000 comercios
Desde 2024, "Sabores de San Isidro" realizó 23 ediciones de distintos rubros. Comerciantes destacan el impacto de los descuentos en un contexto complejo.
Lo que comenzó como una herramienta para acompañar al comercio de cercanía frente a la coyuntura económica se consolidó como una propuesta sostenida de promoción en San Isidro. El programa municipal "Sabores de San Isidro" alcanzó las 1.000 participaciones acumuladas de locales gastronómicos desde su creación en 2024, sumando más de 250 adhesiones en lo que va de 2026.
Detrás de cada mostrador hay una historia de esfuerzo y persianas que se levantan temprano. Para Eduardo, del histórico Blancanieves de Martínez, el programa municipal es un respaldo indispensable para mantener viva la tradición familiar. "Me gusta mucho lo que se está haciendo desde el Municipio con Sabores. Llevamos años en el barrio, pero son estas iniciativas las que realmente nos ayudan a generar más ventas en un momento que es difícil para todo el comercio. Yo ya he participado y pienso seguir sumándome a cada propuesta", afirma mientras atiende a sus clientes de siempre.
A unas cuadras de allí, la realidad de los que recién arrancan encuentra el mismo apoyo. Es el caso de Paloma, al frente de Nuna & Co., una marca que pisa fuerte en otras zonas pero que en el distrito era completamente nueva. "Para nosotros fue un antes y un después. Acá en San Isidro somos nuevitos y el programa del Municipio nos dio el empujón de comunicación que tanto necesitábamos", explica. "El día especial de la medialuna el descuento trajo una oleada de vecinos que no nos conocían. Fue facilísimo adherirse y hoy ya vemos que esa gente que nos probó por primera vez está volviendo y se transformó en clientela habitual. Nos encanta ser parte de esto", agrega sobre el ida y vuelta con el equipo municipal.
El impulso a los centros comerciales tradicionales
Hacia el oeste del partido, las mesas de Villa Adelina se tiñen de encuentros familiares en El Retorno. Claudio, un referente de este bodegón de barrio, entiende que el secreto de la gastronomía es compartir. "Esta acción municipal nos permite llegar a vecinos que antes caminaban por la otra vereda y no nos conocían. Genera un movimiento de público que hoy es muy importante para nuestros comercios. Valoro, apoyo y espero que estas propuestas se mantengan por mucho tiempo más", asegura.
La iniciativa, ideada por la Dirección General de Producción local, ya cuenta con 23 ediciones temáticas que abarcaron rubros tan diversos como hamburguesas, café, helados, locro, pastas y parrilla. El esquema invita a los vecinos a recorrer los centros comerciales tradicionales a través de promociones especiales, logrando que convivan marcas históricas con los emprendimientos gastronómicos más recientes.
"Sabores nació escuchando a los comerciantes y buscando una herramienta sencilla desde el Municipio para acompañarlos: ayudarlos a mostrarse, generar movimiento en los centros comerciales e invitar a los vecinos a descubrir la oferta local. Detrás de cada comercio hay inversión, empleo y personas que todos los días apuestan por San Isidro. Nuestra tarea como gestión es acompañar al que produce con herramientas concretas que lo ayuden a crecer", define Pablo Parola, director general del área.
El programa forma parte de una agenda más amplia de la administración municipal que incluye incentivos para PyMEs, capacitaciones y fomento del empleo. Tras el reciente éxito de la jornada dedicada a las medialunas, desde el gobierno de San Isidro confirmaron que la agenda continuará incorporando nuevos rubros y establecimientos. Los locales gastronómicos que deseen sumarse a las próximas ediciones mensuales o los vecinos que busquen consultar el mapa de comercios adheridos pueden encontrar toda la información y los canales de inscripción en: www.sanisidro.gob.ar/saboresdesanisidro
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