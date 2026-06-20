El incómodo cruce entre Ángela Torres y Flor Jazmín en Luzu TV: "¿Daba que me cuenten al aire?"

El escándalo por la fake news sobre Jorge Messi llegó a la BBC El escándalo por la fake news sobre Jorge Messi llegó a la BBC

La mención de la BBC no solo volvió a poner el tema en agenda internacional, sino que además lo enmarcó dentro de un fenómeno más amplio: el de la desinformación viral en eventos deportivos de alto impacto, especialmente cuando involucran a figuras de la talla de Lionel Messi.

En su análisis, el medio británico remarcó cómo una información incorrecta puede escalar en cuestión de minutos, generar consecuencias en medios tradicionales y obligar a rectificaciones posteriores cuando el daño ya está hecho.

De esta manera, el episodio que comenzó como un rumor en redes terminó convirtiéndose en un caso de estudio internacional sobre el rol de la verificación periodística y la velocidad con la que circula la información en la era digital.