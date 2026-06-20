El incómodo cruce entre Ángela Torres y Flor Jazmín en Luzu TV: "¿Daba que me cuenten al aire?"
Picante y sin filtro, Ángela Torres respondió a su compañera y novia de Nico Occhiato que, al aire de "Nadie dice nada", reveló un particular momento.
Mientras Luzu TV atraviesa una tormenta mediática por el escándalo de la fake news sobre Jorge Messi, otros episodios sobrevuelan al aire del canal de streaming que dirige Nico Occhiato. Esta vez, el incómodo momento tuvo como protagonistas a Ángela Torres y Flor Jazmín Peña, novia del dueño de la emisora.
Todo sucedió en las últimas horas, cuando Flor contó al aire que Marcos Giles, novio de la artista, había sido encarado en una de las salidas en que la joven no estaba. Molesta por enterarse al aire del programa "Nadie dice nada", Torres respondió: "¿Daba que me cuenten al aire o daba que me cuenten antes para que yo esté preparada?".
Fue entonces cuando la novia de Nicolás Occhiato lanzó: "Para mí al aire iba a ser re gracioso", entre risas, lo que derivó en la explosiva respuesta de la cantante. "Yo te voy a contar cuando encaren a Nico también, así te cagás de risa", manifestó, con evidente molestia.
El escándalo por la fake news sobre Jorge Messi llegó a la BBC: "Flor Peña"
El escándalo por la fake news que involucró a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, cruzó definitivamente las fronteras y llegó a uno de los medios más importantes del mundo. En las últimas horas, la cadena británica BBC abordó el caso en un reel informativo donde analizó el impacto de la desinformación en redes sociales.
Según el contenido difundido por el medio británico, el episodio tuvo consecuencias directas en el ámbito periodístico argentino. En la pieza audiovisual se menciona que “una presentadora de televisión argentina renunció después de informar falsamente sobre la salud del padre de Lionel Messi durante el primer partido de Argentina en el Mundial”, en referencia a la magnitud del error y su posterior repercusión.
La mención de la BBC no solo volvió a poner el tema en agenda internacional, sino que además lo enmarcó dentro de un fenómeno más amplio: el de la desinformación viral en eventos deportivos de alto impacto, especialmente cuando involucran a figuras de la talla de Lionel Messi.
En su análisis, el medio británico remarcó cómo una información incorrecta puede escalar en cuestión de minutos, generar consecuencias en medios tradicionales y obligar a rectificaciones posteriores cuando el daño ya está hecho.
De esta manera, el episodio que comenzó como un rumor en redes terminó convirtiéndose en un caso de estudio internacional sobre el rol de la verificación periodística y la velocidad con la que circula la información en la era digital.
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