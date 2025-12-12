Escapada en Buenos Aires: el pueblo de 500 habitantes que vive de la actividad agropecuaria

Otro de los atractivos es la Panadería Don Aldo, que data de 1910 y todavía utiliza las máquinas originales traídas por inmigrantes italianos. Es el lugar ideal para disfrutar de una merienda típica, rodeado de historia y tradición. No podés dejar de visitar la Vieja Estación de Trenes, un vestigio del pasado que dejó de operar en 2015 pero que sigue siendo un sitio interesante para explorar.