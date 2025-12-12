Escapada en Buenos Aires: el pueblo de 500 habitantes que vive de la actividad agropecuaria
Un rincón escondido en la Provincia que es ideal para desconectarte y relajarte durante el fin de semana.
Si estás buscando un lugar para escapar del ritmo acelerado de la ciudad, este pequeño pueblo es la opción perfecta. A tan solo unas pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra un rincón que, aunque desconocido para muchos, es ideal para disfrutar de la serenidad del campo y reconectar con la naturaleza.
Este lugar, con su atmósfera tranquila y su encantador entorno rural, es el destino perfecto para una escapada de fin de semana. Ya sea en familia, con amigos o en pareja, vas a encontrar en este pueblo un espacio donde el tiempo parece detenerse y la rutina se desvanece.
Las actividades en Bayauca
Una vez en Bayauca, vas a descubrir que, aunque pequeño, este pueblo tiene mucho para ofrecer. Desde su Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, un espacio cultural fundado en 1932, hasta la Capilla San Isidro Labrador, construida en 1935 con un hermoso estilo colonial, cada rincón de este lugar te invita a relajarte y disfrutar.
Otro de los atractivos es la Panadería Don Aldo, que data de 1910 y todavía utiliza las máquinas originales traídas por inmigrantes italianos. Es el lugar ideal para disfrutar de una merienda típica, rodeado de historia y tradición. No podés dejar de visitar la Vieja Estación de Trenes, un vestigio del pasado que dejó de operar en 2015 pero que sigue siendo un sitio interesante para explorar.
Dónde queda Bayauca
Es una pequeña localidad rural en la provincia de Buenos Aires, Argentina, ubicada en el partido de Lincoln, a unos 23 kilómetros al este de la ciudad cabecera de Lincoln y aproximadamente a 300 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Cómo llegar a Bayauca
Llegar a este rincón escondido es muy sencillo. Desde Buenos Aires, tomá la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta Junín. Luego, seguí por la Ruta Nacional 188 hasta encontrar un camino de ripio a la izquierda, que te va a llevar directamente a Bayauca. Una vez allí, te espera un fin de semana de tranquilidad y conexión con la naturaleza.
