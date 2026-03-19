Escapada por Buenos Aires: el pueblo con laguna que resucitó luego del cierre ferroviario y de fábricas

Dónde queda Beruti

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Beruti se ubica en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, en una región caracterizada por sus suelos fértiles y sus extensas lagunas. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 5, una de las arterias más importantes de la provincia.

Está a solo 25 kilómetros de la ciudad de Trenque Lauquen, y a aproximadamente 420 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo llegar a Beruti

Beruti cartel 2

Para llegar en auto desde CABA, corresponde tomar la Ruta Nacional 5, desde el Acceso Oeste. Luego de atravesar ciudades importantes como Luján, Mercedes y Chivilcoy, se llega al acceso a Beruti, ubicado poco antes de Trenque Lauquen.

Se calcula un tiempo de viaje estimado de unas 5 horas. También existen servicios de larga distancia que parten de la Terminal de Retiro con destino a Trenque Lauquen y tienen parada en el acceso a Beruti.