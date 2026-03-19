Escapada por Buenos Aires: el pueblo con laguna que resucitó luego del cierre ferroviario y de fábricas
Un destino que emana la nostalgia de los tiempos en los que el lugar era transitado por cientos de trabajadores textiles y exploradores curiosos.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En el oeste profundo de la provincia de Buenos Aires, donde la llanura pampeana se encuentra con los grandes espejos de agua, aparece Beruti. Este pueblo, perteneciente al partido de Trenque Lauquen, es un destino que emana la nostalgia de los tiempos del ferrocarril, cuando el lugar era transitado por cientos de trabajadores textiles y visitantes curiosos.
Qué se puede hacer en Beruti
En el histórico edificio de la empresa textil hoy funciona el Museo del Agro, un espacio que rinde homenaje al trabajo de campo, con piezas antiguas que cuentan cómo se forjó la riqueza de la zona.
Caminar por las calles de Beruti permite apreciar edificios históricos, como la antigua Estación de Tren, que se mantiene como el corazón simbólico del pueblo, y la Capilla Santa Teresita. Otro punto que forma parte de la historia del lugar y merece la pena visitar es“El Viejo Almacén” de la familia Zoppiconi. Data del año 1914 y es atendido por la misma familia, pasando de generación en generación.
Las inundaciones dejaron nuevas lagunas además de hacer crecer el caudal de agua de las ya existentes, como la de “Hinojo Grande”. Beruti es la puerta de entrada a esta famosa laguna, conocida por la calidad y cantidad de sus pejerreyes. Cuenta con pesqueros, guías de pesca y servicios para embarcarse, siendo un gran atractivo para los aficionados de las pesca deportiva.
Dónde queda Beruti
Beruti se ubica en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, en una región caracterizada por sus suelos fértiles y sus extensas lagunas. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 5, una de las arterias más importantes de la provincia.
Está a solo 25 kilómetros de la ciudad de Trenque Lauquen, y a aproximadamente 420 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cómo llegar a Beruti
Para llegar en auto desde CABA, corresponde tomar la Ruta Nacional 5, desde el Acceso Oeste. Luego de atravesar ciudades importantes como Luján, Mercedes y Chivilcoy, se llega al acceso a Beruti, ubicado poco antes de Trenque Lauquen.
Se calcula un tiempo de viaje estimado de unas 5 horas. También existen servicios de larga distancia que parten de la Terminal de Retiro con destino a Trenque Lauquen y tienen parada en el acceso a Beruti.
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