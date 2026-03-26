Escapadas por Buenos Aires: la joya considerada como uno de los pueblos más lindos del mundo

El Fortín Pavón, a un kilómetro del centro, muestra la importancia histórica de la región. Este conjunto de ranchos de madera con techo de paja sirvió para defender el territorio durante los malones indígenas y se convirtió en un punto muy visitado por quienes combinan paisajes, cultura e historia en sus escapadas turísticas por Buenos Aires.

Embed - UN PUEBLO HISTORICO de BUENOS AIRES - SALDUNGARAY

Dónde queda Saldungaray

Saldungaray, ubicado en el sudoeste de Buenos Aires dentro del partido de Tornquist, es un destino ideal para el turismo y las escapadas, rodeado por las Sierras de la Ventana. Con unos 2.000 habitantes y a 574 km de CABA, este pueblo nació como un fortín en el siglo XIX durante las campañas lideradas por Juan Manuel de Rosas, lo que le aporta un fuerte valor histórico dentro del turismo en Buenos Aires.

Cómo llegar a Saldungaray

Para hacer turismo en Buenos Aires y planear escapadas a Saldungaray, el recorrido desde CABA comienza por la Ruta 205, sigue por la Ruta 3 hasta Colonia Nievas y continúa por la Ruta 51. Luego, en el cruce de las 3 esquinas, se debe tomar la Ruta 76, que lleva directo al destino.

En total, el trayecto es de 576 kilómetros y demanda alrededor de 8 horas de viaje, dependiendo del tránsito, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan escapadas en Buenos Aires con paisajes distintos.