Escapadas por Buenos Aires: la joya considerada como uno de los pueblos más lindos del mundo
En el sudoeste bonaerense, un destino sorprende como opción de turismo en Buenos Aires, con paisajes únicos que invitan a desconectar y disfrutar.
Con una extensión enorme, la provincia de Buenos Aires ofrece múltiples alternativas para el turismo y las escapadas, distribuidas a lo largo de más de 300.000 kilómetros. Esta amplitud permite recorrer durante horas sin salir del territorio y descubrir destinos poco conocidos.
En el sudoeste bonaerense aparece uno de esos lugares que sorprenden: Saldungaray, una verdadera joya para quienes buscan escapadas en Buenos Aires. Este pequeño pueblo, que nació como fortín y hoy tiene cerca de 2.000 habitantes, se posiciona como uno de los rincones más pintorescos para el turismo en Buenos Aires.
Saldungaray incluso fue destacado en los premios Best Tourism Villages de la ONU, consolidándose como un destino con historia y encanto propio dentro de las escapadas bonaerenses.
Qué se puede hacer en Saldungaray
Saldungaray deslumbra por completo: cada rincón del pueblo merece ser recorrido. Rodeado de sierras, sus paisajes son ideales para quienes buscan turismo y escapadas en Buenos Aires en contacto con la naturaleza. Además, su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico hace que la visita sea aún más enriquecedora.
La Plaza Independencia es el centro del pueblo, frente a la imponente Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, famosa por su imagen de la Virgen María traída desde Francia por Pedro Saldungaray, fundador de la localidad. El cercano río Sauce Grande ofrece un paseo natural que lleva hasta un portal monumental diseñado por Francisco Salamone, marcando la entrada al cementerio local.
El Fortín Pavón, a un kilómetro del centro, muestra la importancia histórica de la región. Este conjunto de ranchos de madera con techo de paja sirvió para defender el territorio durante los malones indígenas y se convirtió en un punto muy visitado por quienes combinan paisajes, cultura e historia en sus escapadas turísticas por Buenos Aires.
Dónde queda Saldungaray
Saldungaray, ubicado en el sudoeste de Buenos Aires dentro del partido de Tornquist, es un destino ideal para el turismo y las escapadas, rodeado por las Sierras de la Ventana. Con unos 2.000 habitantes y a 574 km de CABA, este pueblo nació como un fortín en el siglo XIX durante las campañas lideradas por Juan Manuel de Rosas, lo que le aporta un fuerte valor histórico dentro del turismo en Buenos Aires.
Cómo llegar a Saldungaray
Para hacer turismo en Buenos Aires y planear escapadas a Saldungaray, el recorrido desde CABA comienza por la Ruta 205, sigue por la Ruta 3 hasta Colonia Nievas y continúa por la Ruta 51. Luego, en el cruce de las 3 esquinas, se debe tomar la Ruta 76, que lleva directo al destino.
En total, el trayecto es de 576 kilómetros y demanda alrededor de 8 horas de viaje, dependiendo del tránsito, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan escapadas en Buenos Aires con paisajes distintos.
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