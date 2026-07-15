Escapadas de fin de semana: las localidades de Buenos Aires para descansar

Brandsen

La localidad de Oliden propone disfrutar de la clásica galleta de campo cocida en horno a leña, además de recorridos por caminos rurales y almacenes históricos que conservan el espíritu del interior bonaerense.

Dolores

La histórica Torta Argentina vuelve a posicionar a la ciudad entre las escapadas gastronómicas más elegidas. El postre, elaborado con capas finas de masa y dulce de leche, mantiene vigente una receta tradicional del siglo XIX.

Villa Gesell

Vista panorámica de Villa Gesell.

Entre el 23 y el 25 de mayo se realizará una nueva edición de “El Reencuentro con Nuestras Raíces”, un evento que reunirá folklore, artesanías y comidas típicas al aire libre. Las grandes parrillas y los espectáculos tradicionales formarán parte de las actividades previstas para el fin de semana largo