Escapadas de fin de semana: las localidades de Buenos Aires para descansar
Unos viajes imperdibles para desconectarse y disfrutar de experiencias sensoriales a poco tiempo de Capital.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Cada uno de estos destinos se distingue por su cocina regional. Desde recetas heredadas por inmigrantes europeos hasta parrillas de campo y bodegones tradicionales, la gastronomía es como uno de los grandes motivos para planificar una visita de fin de semana.
Qué escapadas son las mejores para aprovechar el fin de semana
Carmen de Areco
El pueblo turístico de Gouin aparece como una de las opciones más buscadas para quienes quieren probar pastelitos tradicionales. El recorrido incluye antiguas estaciones ferroviarias, almacenes rurales y espacios históricos vinculados a la identidad bonaerense.
Mercedes
La ciudad mantiene su lugar como uno de los polos gastronómicos más reconocidos gracias al salame quintero, un clásico de las picadas y reuniones familiares. Los almacenes de campo y las quintas forman parte de la experiencia turística.
Tapalqué
Las tortitas negras gigantes vuelven a ser protagonistas durante el feriado largo. El destino también suma propuestas culturales y actividades populares pensadas para quienes buscan una escapada tranquila dentro de la provincia.
Brandsen
La localidad de Oliden propone disfrutar de la clásica galleta de campo cocida en horno a leña, además de recorridos por caminos rurales y almacenes históricos que conservan el espíritu del interior bonaerense.
Dolores
La histórica Torta Argentina vuelve a posicionar a la ciudad entre las escapadas gastronómicas más elegidas. El postre, elaborado con capas finas de masa y dulce de leche, mantiene vigente una receta tradicional del siglo XIX.
Villa Gesell
Entre el 23 y el 25 de mayo se realizará una nueva edición de “El Reencuentro con Nuestras Raíces”, un evento que reunirá folklore, artesanías y comidas típicas al aire libre. Las grandes parrillas y los espectáculos tradicionales formarán parte de las actividades previstas para el fin de semana largo
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