Descubrí Salta: el destino con mucha tradición para visitar
En el corazón del Valle de Lerma, en Salta, hay un pueblo que conserva la esencia colonial, la identidad gaucha y una fuerte tradición gastronómica
Se trata de un rincón poco conocido que sorprende por su entorno verde, sus fincas productivas y su profundo arraigo cultural.
Con calles tranquilas, casonas de adobe centenarias y música folklórica que acompaña cada celebración, este destino combina historia, naturaleza y sabores del norte argentino. No por nada es reconocido como la Capital Nacional del Tamal, un título que atrae a viajeros de todo el país.
Qué se puede hacer en Chicoana
Chicoana ofrece actividades que mezclan tradición, gastronomía y paisajes imponentes:
-
Visitar la Plaza Martín Miguel de Güemes, declarada Lugar Histórico Nacional.
Conocer la Iglesia San Pablo, de estilo hispano colonial.
Participar del Festival Nacional del Tamal y el Encuentro Nacional de Doma, que se celebran cada julio.
Degustar empanadas salteñas y tamales elaborados con recetas tradicionales transmitidas de generación en generación.
Realizar trekking y cabalgatas en la Quebrada de Escoipe.
Ascender por la imponente Cuesta del Obispo hasta la Piedra del Molino, a más de 3.300 metros de altura.
Visitar fincas tabacaleras y productivas del Valle de Lerma.
El pueblo mantiene viva su identidad con peñas folklóricas, ferias artesanales y celebraciones religiosas que forman parte del calendario cultural salteño.
Dónde queda Chicoana
Chicoana se encuentra a 47 kilómetros de la ciudad de Salta, en el centro del Valle de Lerma.
Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de conexión entre la capital provincial y los Valles Calchaquíes. El entorno natural pertenece a la región de las Yungas, con vegetación intensa y clima templado que mantiene el paisaje verde gran parte del año.
Cómo llegar a Chicoana
Desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68 y luego empalmar con la Ruta Provincial 33. El trayecto dura aproximadamente una hora y ofrece vistas panorámicas del Valle de Lerma.
Para quienes viajan desde otras provincias, el ingreso habitual es a través del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, ubicado a pocos kilómetros de la capital salteña. Desde allí, se puede continuar en auto, transfer o excursión organizada.
Chicoana es uno de esos destinos donde el tiempo parece ir más lento, ideal para quienes buscan naturaleza, tradición y sabores auténticos del norte argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario