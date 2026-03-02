Descubrí Salta: el destino con mucha tradición para visitar

Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de conexión entre la capital provincial y los Valles Calchaquíes. El entorno natural pertenece a la región de las Yungas, con vegetación intensa y clima templado que mantiene el paisaje verde gran parte del año.

Cómo llegar a Chicoana

Desde la ciudad de Salta se debe tomar la Ruta Nacional 68 y luego empalmar con la Ruta Provincial 33. El trayecto dura aproximadamente una hora y ofrece vistas panorámicas del Valle de Lerma.

Para quienes viajan desde otras provincias, el ingreso habitual es a través del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, ubicado a pocos kilómetros de la capital salteña. Desde allí, se puede continuar en auto, transfer o excursión organizada.

Chicoana es uno de esos destinos donde el tiempo parece ir más lento, ideal para quienes buscan naturaleza, tradición y sabores auténticos del norte argentino.