Expectativa por un descanso XXL: cuándo será el primer fin de semana largo del 2026
Uno de los descansos más esperados del año es el feriado de Carnaval, que se presenta como una oportunidad ideal para escapadas.
Con la confirmación oficial del cronograma nacional, ya se sabe cuándo caerán los feriados de Carnaval en 2026 y cómo se acomodarán dentro del calendario. A diferencia de otros descansos que pueden trasladarse, estas fechas tienen carácter inamovible, lo que garantiza previsibilidad para planificar viajes, actividades recreativas o simplemente un respiro antes de retomar la rutina.
Además, el Carnaval tendrá un rol clave: dará lugar al primer fin de semana largo del año, uno de los más extensos del 2026, algo que genera gran movimiento turístico en todo el país.
Cuándo serán los feriados por carnavales
De acuerdo al calendario oficial, los feriados de Carnaval en Argentina en 2026 serán:
-
Lunes 16 de febrero
-
Martes 17 de febrero
Ambos días están considerados feriados nacionales inamovibles, por lo que no pueden ser trasladados ni modificados. Al caer lunes y martes, se enlazan de forma directa con el sábado 14 y el domingo 15 de febrero.
De esta manera, se conforma el primer fin de semana largo del 2026, con cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado hasta el martes inclusive. Esta combinación convierte al Carnaval en una de las fechas más elegidas para realizar escapadas, viajes cortos o participar de celebraciones populares en distintos puntos del país.
El motivo por el cual el Carnaval no tiene una fecha fija se debe a que está vinculado al calendario litúrgico cristiano. Se celebra siempre en los días previos al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, un período que culmina con la Pascua.
Calendario de feriados 2026
Además del Carnaval, el calendario de feriados 2026 incluye una combinación de feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Estos son todos los feriados confirmados en Argentina para 2026:
-
Jueves 1 de enero: Año Nuevo (inamovible)
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval (inamovibles)
Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible)
Viernes 3 de abril: Viernes Santo (inamovible)
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (inamovible)
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladable)
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible)
Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable)
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20)
Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
Viernes 25 de diciembre: Navidad (inamovible)
