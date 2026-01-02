Expectativa por un descanso XXL: cuándo será el primer fin de semana largo del 2026

El motivo por el cual el Carnaval no tiene una fecha fija se debe a que está vinculado al calendario litúrgico cristiano. Se celebra siempre en los días previos al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, un período que culmina con la Pascua.

Calendario de feriados 2026

Además del Carnaval, el calendario de feriados 2026 incluye una combinación de feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Estos son todos los feriados confirmados en Argentina para 2026: