Todo lo que hay que saber sobre los feriados que se vienen

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible), coincide con Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable, se conmemora el 17).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, sin cambios este año).

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene al caer lunes).

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del viernes 20 para generar fin de semana largo).

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).