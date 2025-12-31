Todo lo que hay que saber sobre los feriados que se vienen
Con feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, el nuevo cronograma impacta de lleno en la planificación escolar, la actividad económica y el turismo interno.
La distribución de las fechas permite anticipar qué feriados caen lunes o viernes, cuáles generan fines de semana largos y en qué momentos del año se concentran más días consecutivos de descanso. Para muchos argentinos, el almanaque se convierte en una herramienta fundamental a la hora de organizar viajes, reservas y actividades familiares.
Además, la confirmación oficial del cronograma brinda previsibilidad a sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio, que ajustan su actividad en función del movimiento turístico que generan los feriados largos. También influye directamente en el calendario escolar y en la organización del trabajo en empresas públicas y privadas.
Con este panorama, conocer el detalle completo de los feriados de 2026 se vuelve esencial para aprovechar al máximo cada oportunidad de descanso y planificar el año con tiempo.
Calendario de feriados 2026
Jueves 1 de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).
Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible), coincide con Jueves Santo (día no laborable).
Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable, se conmemora el 17).
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, sin cambios este año).
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene al caer lunes).
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del viernes 20 para generar fin de semana largo).
Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
