Uno por uno: el Gobierno confirmó los feriados y fines de semana largos del 2026

Con el 2026 asomando poco a poco en el horizonte y las vacaciones más latentes que nunca, son muchos los usuarios que se interesan por conocer el calendario oficial para programar escapadas en familias. Los feriados nacionales, en nuestro país, están regulados por la Ley 27.399, que establece cuáles días son inamovibles, cuáles pueden trasladarse y cuáles se consideran no laborables.