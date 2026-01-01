MinutoUno

Uno por uno: el Gobierno confirmó los feriados y fines de semana largos del 2026

Lifestyle

En nuestro país, los feriados están regulados por la Ley 27.399, que establece cuáles días son inamovibles, cuáles pueden trasladarse y cuáles son no laborables.

Se conoció el calendario oficial del 2026. 

Con el 2026 asomando poco a poco en el horizonte y las vacaciones más latentes que nunca, son muchos los usuarios que se interesan por conocer el calendario oficial para programar escapadas en familias. Los feriados nacionales, en nuestro país, están regulados por la Ley 27.399, que establece cuáles días son inamovibles, cuáles pueden trasladarse y cuáles se consideran no laborables.

En ese marco, la normativa vigente habilita la posibilidad de mover algunos feriados cuando caen en fin de semana. Esta flexibilidad busca optimizar los días no laborables, mejorar la organización del año y favorecer la creación de pausas extendidas a lo largo del calendario.

Lo que se sabe del calendario de feriados 2026

El Gobierno nacional tiene la potestad de reubicar los feriados móviles y sumar hasta tres jornadas no laborables extra.

Si bien aún no se definieron los cambios puntuales que permitirían realizar escapadas durante fines de semanas largos, el calendario legal ya establece cuáles serán los feriados nacionales fijos. Esa información sirve como punto de partida para anticipar la organización del año.

Por otro lado, el Gobierno nacional tiene la potestad de reubicar los feriados móviles y sumar hasta tres jornadas no laborables extra. De aplicarse, podrían abrirse nuevas posibilidades de fines de semana largos en 2026, aunque por el momento no hay decisiones oficiales al respecto.

Los posibles fines de semana largos del 2026

Los días no laborables que la normativa habilita a mover de fecha, y que eventualmente pueden acomodarse para extender los descansos, son los siguientes:

  • 17 de junio (Güemes)
  • 17 de agosto (San Martín)
  • 12 de octubre (Diversidad Cultural)
  • 20 de noviembre (Soberanía Nacional)

