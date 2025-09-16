Experiencia en Buenos Aires: el lugar a puro chocolate que se volvió el más dulce de la Ciudad
Ubicado en uno de los hoteles más prestigiosos de CABA, este sitio abre sus puertas todos los días. Conocé todos los detalles en la nota.
El Alvear Palace Hotel, inaugurado el 3 de septiembre de 1932, es un ícono de lujo en Buenos Aires, ubicado en el barrio de la Recoleta. Conocido por sus 5 estrellas, este emblemático recinto posee no solo un servicio de gran calidad, sino que también dispone del restaurante L'Orangerie.
Este restobar se destaca por deleitar el paladar de cada individuo con diferentes preparaciones dulces y saladas, elaboradas con ingredientes frescos. Si bien cuenta con diferentes propuestas, es reconocido en todo el circuito gastronómico por sus platos dulces. Además, abre sus puertas todos los días, en un rango horario extendido.
Las especialidades de L'Orangerie
La experiencia que ofrece L'Orangerie es uno de los requisitos clave que debe vivir cualquier amante de las gastronomía. Dentro del amplio abanico de ofertas, estas son las especialidades más destacadas:
- Finger sandwiches
- Chips y preparaciones tibias
- Trufas y bombones
- Marquise y mousse
- Mini tartas y tortas
- Hojaldres y crumble cookies
- Alfajores y profiteroles
- Macarons y sablée
- Fondue de chocolate en rechaud
- Pan de chocolate
- Barra libre de espumante Barón B Rosé - Cuvée Millésimée
Dónde queda L'Orangerie
Este restaurante se encuentra en el Alvear Palace Hotel, un emblemático hotel de lujo ubicado en el barrio de Recoleta. Este hotel se sitúa sobre la Avenida Alvear 1891, una de las arterias más importantes de la ciudad. En cuanto a su restobar, abre sus puertas todos los días, permitiendo que los individuos vivan esta experiencia en cualquier momento del día.
Cómo llegar a L'Orangerie
Para llegar a L'Orangerie en el Alvear Palace Hotel en transporte público, se puede tomar la línea D de subte y descender en la estación Agüero o Facultad de Medicina. También circulan varios colectivos por Avenida Santa Fe y Avenida Alvear, como las líneas 10, 29, 39, 59 y 152, con paradas cercanas al hotel.
