Dónde queda L'Orangerie

Este restaurante se encuentra en el Alvear Palace Hotel, un emblemático hotel de lujo ubicado en el barrio de Recoleta. Este hotel se sitúa sobre la Avenida Alvear 1891, una de las arterias más importantes de la ciudad. En cuanto a su restobar, abre sus puertas todos los días, permitiendo que los individuos vivan esta experiencia en cualquier momento del día.

Cómo llegar a L'Orangerie

L'Orangerie Este bodegón se encuentra ubicado dentro del Alvear Palace Hotel. Tripadvisor

Para llegar a L'Orangerie en el Alvear Palace Hotel en transporte público, se puede tomar la línea D de subte y descender en la estación Agüero o Facultad de Medicina. También circulan varios colectivos por Avenida Santa Fe y Avenida Alvear, como las líneas 10, 29, 39, 59 y 152, con paradas cercanas al hotel.