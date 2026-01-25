Feriados: lo que falta para el próximo fin de semana largo
El calendario oficial ya marca la fecha y la cuenta regresiva empezó: se viene un nuevo feriado que arma un descanso de cuatro días ideales para desconectar.
Con los feriados en la mira y la expectativa puesta en el próximo fin de semana largo, enero entra en su tramo final y muchos que todavía no pudieron salir de vacaciones empiezan a pensar en una escapada corta para cortar la rutina.
De acuerdo al calendario oficial de feriados nacionales 2026, las fechas ya están definidas y falta cada vez menos para el próximo descanso extendido. En este caso, el feriado permitirá disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, ideal para viajar o simplemente bajar un cambio.
A lo largo del año habrá 12 fines de semana largos, incluidos los que se conforman a partir de días no laborales con fines turísticos. Con la única excepción de septiembre, todos los meses ofrecerán al menos una oportunidad para sumar días de descanso y planificar una pausa estratégica.
La cuenta regresiva para el siguiente fin de semana largo
De acuerdo con lo previsto en el calendario nacional, el próximo descanso llegará en formato doble gracias a los feriados de Carnaval, una de las fechas más esperadas del año.
En 2026, los Carnavales caerán lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días. Así, gran parte de los argentinos podrá disfrutar de una pausa extendida que irá desde el sábado 14 hasta el martes 17, ideal para una escapada o un descanso prolongado.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
