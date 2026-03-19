Gabriel García Márquez: "La vida es la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla"

También entendía la escritura como un proceso consciente, donde el autor decide qué mostrar y qué dejar afuera. No se trata de inventar sin límites, sino de darle forma a una verdad narrativa que resulte creíble.

En síntesis, para García Márquez la memoria no reproduce la realidad: la reorganiza, y en ese proceso nace una verdad que no depende de los hechos exactos, sino de cómo se construyen.