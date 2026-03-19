Gabriel García Márquez: "La vida es la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla"
La frase pertenece a "Vivir para contarla", el primer tomo de las memorias del escritor, publicado en 2002. Descubrí su impacto en la nota.
"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla", afirmó Gabriel García Márquez, en una de las frases que mejor sintetiza su mirada sobre la literatura. La cita, incluida en "Vivir para contarla" (2002), se volvió una de las expresiones más repetidas y representativas de su obra.
García Márquez fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX y una figura central del realismo mágico. Autor de obras como "Cien años de soledad" y "El amor en los tiempos del cólera", construyó un universo narrativo donde lo cotidiano y lo fantástico conviven. Además, en 1982, recibió el Premio Nobel de Literatura por su aporte a la narrativa universal.
Lo que pensaba Gabriel García Márquez
Para García Márquez, la memoria no era un registro fiel de lo ocurrido, sino una versión construida con el paso del tiempo. Lo importante no era solo lo que se vivía, sino cómo ese recuerdo se transformaba al ser contado.
En su mirada, escribir implicaba ordenar, seleccionar y hasta modificar la experiencia, porque toda narración está atravesada por la forma en que cada persona recuerda.
Esa lógica atraviesa toda su obra: la realidad no aparece como algo fijo, sino como algo que se mezcla con la interpretación y la imaginación. Por eso sus historias combinan hechos cotidianos con elementos inesperados, sin marcar una separación clara entre ambos.
También entendía la escritura como un proceso consciente, donde el autor decide qué mostrar y qué dejar afuera. No se trata de inventar sin límites, sino de darle forma a una verdad narrativa que resulte creíble.
En síntesis, para García Márquez la memoria no reproduce la realidad: la reorganiza, y en ese proceso nace una verdad que no depende de los hechos exactos, sino de cómo se construyen.
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