Grandes descuentos para comprar tapados de calidad a bajo precio: dónde
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los abrigos de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto lanzaron ofertas en camperas de abrigo y tapados femeninos para el cierre de este invierno 2025, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
Cuánto cuesta el tapado de calidad femenino con descuento
El descuento que se puede aprovechar es en un tapado dama gamuza vison talle 42. Coto lo publicó en su sitio web con una rebaja de 50%, ideal para este final del invierno.
El precio con la reducción del valor ya aplicado queda en $34.999,50. Con una importante rebaja respecto al anterior, que era de $69.999,00.
- Modelo: Tapado dama gamuza vison
- Talle disponible: 42
- Marca: Top Design
- Precio de oferta: $34.999,50
- Descuento aplicado: 50%
- Dónde conseguirlo: web online de Coto
El tapado de dama super moderno y de calidad se destaca por estar creado en la empresa Top Design. La cual cuenta con un encaje y estilo ideal para vestirte cómodo y sin pasar frío. Aunque solo viene en talle 42.
Cómo aprovechar el descuento en Coto Digital
La promoción por estos días se encuentra activa exclusivamente en la tienda online del supermercado. Además, no es acumulable con otras ofertas vigentes en el mismo sitio web digital del supermercado.
Por otra parte, Coto Digital también lanzó una promoción en chalecos para hombre. Una de las tantas propuestas más destacadas es el chaleco de jean talle 50. Cuyo valor con descuento del 50% es de $44.999,50.
Al igual que la prenda anterior, también se ofrecen diferentes opciones femeninas y fundamentalmente con un precio superespecial. Como es la siguiente: Tapado dama botón negro Talle 50, a un precio especial para vestirte moderna en lo que resta de temporada invernal. Además, cuesta $39.999,50 y también con un 50 porciento de descuento
