Hoy es la Noche de las Heladerías 2025: cuáles son los descuentos y el mapa con todos los locales adheridos

“Desde el Norte hasta el Sur, la representación federal de esta iniciativa, lleva el Helado Artesanal a cada rincón del país para que los fanáticos y fanáticas de todas las provincias puedan disfrutar de una noche especial” agregaron.

Además de La Noche de las Heladerías, se realizan además acciones solidarias y entregas de helado a distintas instituciones de salud y fundaciones como el comedor Los Piletones, la Casa del Teatro, la Fundación Natalí Flexer y la Fundación Casa Garrahan.

El mapa del Día de las Heladerías

Para saber cuáles son los locales adheridos a la promoción del 2x1, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines creó un mapa interactivo para que los amantes del helado puedan descubrir cuáles son las heladerías participantes en el evento.

Para esto, basta con acceder al mapa creado por los organizadores del evento y fijase según la ubicación. Además, existe la opción de colocarle filtros a la búsqueda para que sea de más rápido acceso.

En cada punto celeste del Google Maps detalla el nombre de la heladería adherida, la dirección y las indicaciones para llegar a cada lugar.

