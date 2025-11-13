Hoy es la Noche de las Heladerías 2025: cuáles son los descuentos y el mapa con todos los locales adheridos
Más de 500 locales distribuidos en distintos puntos del país se adhieren al evento más importante para los amantes del helado.
La Noche de las Heladerías regresa este jueves 13 de noviembre a la Argentina con más de 500 locales adheridos y distribuidos en distintos puntos del país que ofrecerán descuentos especiales para los amantes del helado.
El evento se lleva a cabo desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada heladería. Los locales ofrecerán como descuento la posibilidad de acceder a un 2x1 con la compra de un cuarto de kilo.
La Noche de las Heladerías, que se celebra por noveno año consecutivo, es parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, la cual se lleva a cabo del 10 al 16 de noviembre en todo el país y es organizada por Organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).
La consigna de este año busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital. Porque el futuro es artesanal, y el helado también: se invita a celebrar la versatilidad y favoritismo por el Helado Artesanal Argentino“Ayer, hoy y siempre”.
“Con el tradicional 2×1 en cuarto kilo y un abanico de sabores que une identidad y creatividad, será un encuentro para disfrutar a lo grande”, señalaron desde AFADHYA celebrando la 41° edición de uno de los eventos más populares del país.
“Desde el Norte hasta el Sur, la representación federal de esta iniciativa, lleva el Helado Artesanal a cada rincón del país para que los fanáticos y fanáticas de todas las provincias puedan disfrutar de una noche especial” agregaron.
Además de La Noche de las Heladerías, se realizan además acciones solidarias y entregas de helado a distintas instituciones de salud y fundaciones como el comedor Los Piletones, la Casa del Teatro, la Fundación Natalí Flexer y la Fundación Casa Garrahan.
El mapa del Día de las Heladerías
Para saber cuáles son los locales adheridos a la promoción del 2x1, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines creó un mapa interactivo para que los amantes del helado puedan descubrir cuáles son las heladerías participantes en el evento.
Para esto, basta con acceder al mapa creado por los organizadores del evento y fijase según la ubicación. Además, existe la opción de colocarle filtros a la búsqueda para que sea de más rápido acceso.
En cada punto celeste del Google Maps detalla el nombre de la heladería adherida, la dirección y las indicaciones para llegar a cada lugar.
