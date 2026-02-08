Jujuy 2026: cuál es el pueblo que enamora con sus paisajes parecidos a Marte

Otro imperdible es la Reserva Provincial Alto Andina de la Chinchilla, declarada sitio RAMSAR y Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA). Su principal atractivo es el humedal de las lagunas de Vilama-Polulos, un conjunto de lagunas hipersalinas que albergan una rica avifauna, con especies endémicas y amenazadas.

Dado que se encuentran a 4500 msnm y a 100 km de la localidad, es indispensable visitarlas con guías habilitados.

Dónde queda Cusi Cusi

Cusi Cusi se encuentra en el noroeste de la provincia de Jujuy, en plena Puna, muy cerca del límite con Bolivia y a la vera de la Ruta Nacional 40. Es una de las localidades más aisladas de la provincia, rodeada de paisajes áridos, montañas y cielos infinitos.

A pocos kilómetros también se puede visitar Coranzulí, un antiguo pueblo minero ubicado a 3930 msnm, donde se destaca su iglesia de 1897 y un afluente de aguas termales a unos 6 km al norte del pueblo.

Cómo llegar a Cusi Cusi

El Valle de la Luna se encuentra a solo 5 km al sudeste del pueblo, pero debido a la complejidad del acceso, la lejanía y el clima riguroso, se recomienda llegar en excursión organizada.

En auto, la opción más habitual es desde Abra Pampa (129 km), tomando las rutas provinciales 7, 70 y 85. También se puede acceder desde Susques o La Quiaca por la RN 40, aunque se trata de un camino de alta montaña, con tramos de ripio, tierra y arena, curvas cerradas y escasez de servicios.

Es fundamental llevar combustible extra y consultar el estado de los caminos antes de salir.