Jujuy 2026: cuál es el pueblo que enamora con sus paisajes parecidos a Marte
En plena Puna jujeña, existe un rincón de la Argentina poco conocido, extremo y fascinante, donde el paisaje parece sacado de otro planeta.
Formaciones rocosas talladas por el viento, colores rojizos, grises y violáceos, y una sensación de aislamiento absoluto convierten a este destino en uno de los secretos mejor guardados del norte argentino.
La mejor época para visitarlo es de marzo a abril y de octubre a noviembre, cuando el clima es más amigable y permite disfrutar de sus miradores naturales y alrededores sin los rigores del invierno altiplánico.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
El gran atractivo es el Valle de la Luna de Cusi Cusi, una formación geológica única que ofrece miradores naturales desde donde se observa un valle inmenso con farallones de hasta 100 metros de altura, en tonos rojizos, blancos, grises y morados, modelados por la erosión de antiguas rocas volcánicas.
Debido a la extrema aridez, casi no hay vegetación, lo que deja al descubierto domos, columnas, quebradas y figuras extrañas que refuerzan la sensación de estar en un paisaje “marciano”.
Además, se puede recorrer el pintoresco pueblo, que tiene apenas dos calles, una plaza y una iglesia. Allí viven menos de 250 habitantes, dedicados principalmente a la cría de ovejas, llamas y asnos, la minería de subsistencia, la fabricación de artesanías y la producción de quinoa.
Otro imperdible es la Reserva Provincial Alto Andina de la Chinchilla, declarada sitio RAMSAR y Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA). Su principal atractivo es el humedal de las lagunas de Vilama-Polulos, un conjunto de lagunas hipersalinas que albergan una rica avifauna, con especies endémicas y amenazadas.
Dado que se encuentran a 4500 msnm y a 100 km de la localidad, es indispensable visitarlas con guías habilitados.
Dónde queda Cusi Cusi
Cusi Cusi se encuentra en el noroeste de la provincia de Jujuy, en plena Puna, muy cerca del límite con Bolivia y a la vera de la Ruta Nacional 40. Es una de las localidades más aisladas de la provincia, rodeada de paisajes áridos, montañas y cielos infinitos.
A pocos kilómetros también se puede visitar Coranzulí, un antiguo pueblo minero ubicado a 3930 msnm, donde se destaca su iglesia de 1897 y un afluente de aguas termales a unos 6 km al norte del pueblo.
Cómo llegar a Cusi Cusi
El Valle de la Luna se encuentra a solo 5 km al sudeste del pueblo, pero debido a la complejidad del acceso, la lejanía y el clima riguroso, se recomienda llegar en excursión organizada.
En auto, la opción más habitual es desde Abra Pampa (129 km), tomando las rutas provinciales 7, 70 y 85. También se puede acceder desde Susques o La Quiaca por la RN 40, aunque se trata de un camino de alta montaña, con tramos de ripio, tierra y arena, curvas cerradas y escasez de servicios.
Es fundamental llevar combustible extra y consultar el estado de los caminos antes de salir.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario