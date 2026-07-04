La inolvidable frase de Jean-Jacques Rousseau sobre las fronteras del pensamiento

Su obra no se limitó a lo teórico. En El contrato social dejó una de sus frases más recordadas: “El hombre nace libre, y en todos lados está encadenado.” A partir de allí, propuso la idea de gobiernos basados en la voluntad general y una educación adaptada a la naturaleza del niño, planteos que influyeron en procesos políticos, revoluciones y reformas pedagógicas en distintos países.

La influencia de su pensamiento también se expandió a la literatura y la música. Obras como Julie o Le Devin du village pusieron el foco en la emoción y el vínculo con la naturaleza, anticipando el surgimiento del Romanticismo. Esa valorización del sentimiento dejó huella en debates posteriores sobre crianza, enseñanza y métodos educativos que todavía hoy siguen vigentes en muchas instituciones.

En el siglo XXI, su reflexión sobre la imaginación vuelve a cobrar fuerza en ámbitos como la tecnología, la ciencia y la educación. En empresas y universidades se repite la idea de que toda innovación primero aparece como una construcción mental. Para distintos especialistas, la capacidad de imaginar funciona como base de la creatividad y motor de cambio, sin el cual resulta difícil transformar ideas en realidades concretas.

A más de dos siglos de su muerte, el legado de Rousseau mantiene plena vigencia. Su invitación a cuestionar normas y pensar futuros alternativos sigue funcionando como un recordatorio incómodo y necesario: los límites de lo real no son definitivos, y la imaginación todavía puede abrir caminos para la transformación social, educativa y personal.