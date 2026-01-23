El truco para detectar radares de velocidad en la ruta
Una pista visual ayuda a los automovilistas atentos, una figura geométrica pintada en el asfalto funciona como alerta y permite identificar la situación a tiempo.
Detectar radares de velocidad en la ruta no es solo cuestión de mirar carteles, existe un truco casero que muchos pasan por alto y está justo bajo las ruedas, una figura geométrica en el pavimento que delata la presencia de sistemas de control.
Cómo funcionan los radares y cómo detectarlos
Detectar radares de velocidad en la ruta no depende únicamente de los carteles. Además de la señalización tradicional, existe un detalle clave que muchos conductores pasan por alto y está en el asfalto: una figura geométrica en el pavimento que delata la presencia de controles.
Las cámaras de fiscalización electrónica se utilizan para medir la velocidad de los vehículos y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito. En muchos casos están acompañadas por avisos como radar vigila o fiscalización de velocidad, aunque también existen sistemas menos evidentes.
Una de las formas más efectivas de detectar estos controles son las espiras, un conjunto de cables ubicados debajo del pavimento, generalmente con forma de cuadrado. Cuando aparecen dos espiras juntas, una suele estar vinculada al control de velocidad, mientras que la otra se usa para contabilizar la cantidad de vehículos que circulan por la zona.
En paralelo, funcionan los radares Doppler, que calculan los kilómetros por hora a través de ondas. Este tipo de dispositivos suele emplearse en controles móviles o rotativos, por lo que no siempre están señalizados de forma permanente.
Además de fiscalizar, las espiras permiten analizar el flujo de tránsito y detectar horarios pico, información clave para organizar mejor la circulación en autopistas, avenidas y rutas. Incluso, en algunas bajadas de autopistas congestionadas, estos sensores activan ajustes en los semáforos para evitar que las filas de autos lleguen a la traza principal.
Respetar las velocidades máximas sigue siendo fundamental: los sistemas de fiscalización electrónica contribuyen a reducir los accidentes de tránsito entre un 20% y un 37%, confirmando que no son solo una herramienta de control, sino un aliado directo de la seguridad vial. Manejar atento siempre sale más barato que mirar la multa después.
