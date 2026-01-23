El truco para detectar radares de velocidad en la ruta

Además de fiscalizar, las espiras permiten analizar el flujo de tránsito y detectar horarios pico, información clave para organizar mejor la circulación en autopistas, avenidas y rutas. Incluso, en algunas bajadas de autopistas congestionadas, estos sensores activan ajustes en los semáforos para evitar que las filas de autos lleguen a la traza principal.

Respetar las velocidades máximas sigue siendo fundamental: los sistemas de fiscalización electrónica contribuyen a reducir los accidentes de tránsito entre un 20% y un 37%, confirmando que no son solo una herramienta de control, sino un aliado directo de la seguridad vial. Manejar atento siempre sale más barato que mirar la multa después.