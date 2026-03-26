La inteligencia artificial definió cuál es la mejor empanada argentina: ¿salteñas o tucumanas?
La IA de OpenAI cerró un clásico debate bien argentino: cuál es la empanada más rica entre las versiones tradicionales del país.
Impulsadas por la inteligencia artificial, las empanadas argentinas vuelven al centro de la escena como uno de los platos más representativos del país. Con opciones para todos los gustos, de clásicas a modernas, siempre surge la misma discusión, cuál es la más rica.
Según la inteligencia artificial, la mejor empanada argentina es la salteña. Se diferencia por su masa más gruesa y un relleno bien completo que combina carne, papa, cebolla, aceitunas, huevo duro y, en algunos casos, pasas de uva. Esa mezcla de sabores dulces y salados es clave para su sabor único.
En el mismo análisis, la inteligencia artificial también destacó otras variedades típicas como la empanada de humita, elaborada con choclo, queso y especias, a la que se le puede sumar salsa blanca según la receta. Además, remarcó que la más consumida en el país no es necesariamente la mejor: la empanada de pollo, que suele llevar pollo desmenuzado, cebolla, zanahoria, papa y distintas verduras.
La mejor empanada argentina, según la inteligencia artificial
En el marco del debate sobre la mejor empanada argentina, la inteligencia artificial también analizó qué diferencia a dos clásicos del norte: las empanadas salteñas y las empanadas tucumanas, dos íconos de la gastronomía argentina.
Por un lado, las empanadas salteñas se destacan por ser más chicas, bien jugosas y sin picante. Su relleno combina carne cortada a cuchillo, papa hervida, cebolla común y de verdeo, huevo duro, morrón y especias como comino y pimentón, todo cocido en grasa de pella. Esta preparación se envuelve en una masa que puede ir al horno de barro o frita, logrando un sabor intenso y muy característico dentro de las empanadas argentinas.
En cambio, las empanadas tucumanas tienen una identidad propia que prescinde de ingredientes como el azúcar, las aceitunas, las pasas de uva y la papa. El protagonismo lo toma la carne cortada a cuchillo, acompañada por huevo y cebolla, tanto blanca como de verdeo. Su cocción requiere precisión, ya que se realiza a temperatura media para que la masa no se queme y el relleno quede en su punto justo.
Uno de los secretos mejor guardados de las empanadas tucumanas es el uso de matambre de vaca como base del relleno, un detalle que aporta una textura y un sabor únicos. Este rasgo distintivo no solo eleva su perfil dentro de la cocina regional argentina, sino que también refleja la riqueza y diversidad de las recetas tradicionales que atraviesan al país.
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