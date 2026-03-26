La inteligencia artificial definió cuál es la mejor empanada argentina: ¿salteñas o tucumanas?

Empanadas (1)

En cambio, las empanadas tucumanas tienen una identidad propia que prescinde de ingredientes como el azúcar, las aceitunas, las pasas de uva y la papa. El protagonismo lo toma la carne cortada a cuchillo, acompañada por huevo y cebolla, tanto blanca como de verdeo. Su cocción requiere precisión, ya que se realiza a temperatura media para que la masa no se queme y el relleno quede en su punto justo.

Uno de los secretos mejor guardados de las empanadas tucumanas es el uso de matambre de vaca como base del relleno, un detalle que aporta una textura y un sabor únicos. Este rasgo distintivo no solo eleva su perfil dentro de la cocina regional argentina, sino que también refleja la riqueza y diversidad de las recetas tradicionales que atraviesan al país.