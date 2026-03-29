Brasil 2026: tiene dunas, palmeras y aguas cálidas para hacer deportes divertidos
Se encuentra a 300 kilómetros de Fortaleza, facilitando el acceso desde diferentes puntos de Sudamérica. Sus lagunas de agua dulce y paseos en buggy son sus principales atracciones. Descubrí este paraíso brasilero.
Jericoacoara, en el estado de Ceará, es uno de los destinos más populares de Sudamérica. Rodeado de dunas, lagunas de agua dulce y playas abiertas, este pequeño pueblo ofrece un entorno ideal para quienes buscan desconectar de la rutina diaria durante las vacaciones.
En este contexto, Brasil se consolida como el faro turístico de Sudamérica. Su diversidad de escenarios, que va desde selvas y cataratas hasta playas paradisíacas y ciudades vibrantes, lo posiciona como uno de los países más elegidos por viajeros que buscan serenidad, clima cálido y paisajes atrapantes en sus días de descanso.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
En Jericoacoara tiene opciones para todos los gustos. Para los que van a descansar, el plan es simple: playa, caminatas por la orilla y relax en un entorno natural que invita a bajar un cambio y disfrutar de las vacaciones.
Pero también hay lugar para la acción. Se pueden hacer recorridos en 4x4 por las dunas, sandboard o visitar lagunas cercanas de agua dulce. Además, cuando cae la noche, el pueblo se activa con bares, restaurantes y música, creando una atmosfera ideal para salir a tomar algo con amigos o familiares.
Dónde queda Jericoacoara
Este sitio se ubica en la región nordeste de Brasil, dentro del estado de Ceará. Es un destino que se puede visitar durante todo el año gracias a sus temperaturas cálidas. Una de sus claves es su cercanía con Fortaleza, a aproximadamente 300 kilómetros, lo que facilita su arribo desde diferentes puntos de Sudamérica.
Cómo llegar a Jericoacoara
La vía más práctica para llegar es tomar un vuelo hasta Fortaleza y desde allí conectar con un traslado aéreo corto hacia la zona cercana a Jericoacoara. Es la alternativa más rápida y cómoda.
También se puede acceder por tierra: hay servicios que salen desde distintos puntos de Ceará y combinan rutas con tramos de arena, lo que hace que el viaje sea más largo y lleve varias horas.
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