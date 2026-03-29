Brasil 2026: tiene dunas, palmeras y aguas cálidas para hacer deportes divertidos

Cómo llegar a Jericoacoara

La vía más práctica para llegar es tomar un vuelo hasta Fortaleza y desde allí conectar con un traslado aéreo corto hacia la zona cercana a Jericoacoara. Es la alternativa más rápida y cómoda.

También se puede acceder por tierra: hay servicios que salen desde distintos puntos de Ceará y combinan rutas con tramos de arena, lo que hace que el viaje sea más largo y lleve varias horas.