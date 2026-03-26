La NASA explica el origen de la vida a través de un descubrimiento

Además, el hecho de que estas sustancias estén presentes en un asteroide indica que pudieron haberse distribuido a distintos planetas a través de impactos, contribuyendo a la aparición de la vida.

Relevancia para la búsqueda de vida en el sistema solar

Este descubrimiento amplía significativamente las posibilidades de encontrar vida fuera de la Tierra.

Si estos compuestos estaban presentes en múltiples cuerpos del sistema solar, es posible que planetas como Marte o incluso algunas lunas hayan contado con las condiciones necesarias para desarrollar procesos químicos complejos.

Esto refuerza la hipótesis de que la vida podría no ser un fenómeno exclusivo de nuestro planeta, sino el resultado de una combinación de factores presentes en distintos lugares del universo.

Además, abre nuevas líneas de investigación para futuras misiones espaciales, que buscarán rastros de vida o de química prebiótica en otros cuerpos celestes.

Consecuencias científicas y próximos pasos

El hallazgo en Bennu representa un avance clave para comprender cómo se formaron las primeras moléculas orgánicas.

Los científicos ahora planean comparar estos resultados con muestras de otros asteroides, como Ryugu, para determinar si estos compuestos son comunes en el sistema solar.

También se continuará investigando el origen y evolución de estos materiales para reconstruir con mayor precisión cómo se ensamblaron los elementos que dieron lugar a la vida en la Tierra.

Este descubrimiento no solo aporta nuevas respuestas, sino que también abre interrogantes aún más profundos sobre nuestro origen y el lugar que ocupamos en el universo.