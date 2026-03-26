La NASA explica la anomalía gravitatoria detectada en el Atlántico

El evento coincidió con un “jerk” geomagnético en la misma zona, una variación rápida del campo magnético, lo que sugiere un origen común cerca de la frontera entre el manto y el núcleo externo líquido.

La investigación, publicada en Geophysical Research Letters, plantea dudas sobre con qué frecuencia ocurren estos movimientos internos y apunta que la anomalía coincide con la ubicación de un “blob”, una estructura profunda del núcleo, lo que podría indicar una conexión entre ambos fenómenos.