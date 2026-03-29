La NASA halló posibles rutas de agua en el planeta Marte
La NASA detectó antiguas rutas de agua que revelan que el planeta rojo fue mucho más dinámico y potencialmente habitable de lo que se creía.
Un reciente estudio de la NASA reveló la existencia de antiguas redes fluviales en Marte, un hallazgo que aporta nuevas evidencias sobre la presencia de agua en el pasado del planeta.
Según los datos, se identificaron 16 rutas de ríos que habrían recorrido la superficie marciana hace aproximadamente 3.700 millones de años, cubriendo cerca del 5% del terreno primitivo.
Estas corrientes no solo modificaron el paisaje, sino que también podrían haber generado condiciones químicas favorables para el desarrollo de vida.
La NASA confirmó 16 rutas de rio en Marte
El descubrimiento fue posible gracias al análisis de imágenes de alta resolución obtenidas por el Mars Reconnaissance Orbiter, junto con mapas de valles, lagos y depósitos sedimentarios.
A partir de estos datos, los científicos lograron reconstruir cómo funcionaban estas redes de agua, que actuaban como verdaderas “arterias” del planeta, transportando sedimentos y moldeando la superficie.
Aunque representaban una parte relativamente pequeña del territorio, estas rutas fluviales tuvieron un impacto clave en la geografía marciana, formando cuencas, valles y estructuras comparables a las de la Tierra.
Este hallazgo permite comprender mejor cómo evolucionó Marte y qué zonas podrían conservar rastros de su clima antiguo.
Corrientes poderosas que erosionaron cráteres y rompieron barreras
Otro dato clave del estudio es que estas corrientes no eran superficiales ni débiles, sino flujos sostenidos y potentes.
Las imágenes muestran que el agua fue capaz de atravesar cráteres de impacto, dividirse en ramales y volver a unirse, un comportamiento similar al de grandes ríos terrestres.
Este tipo de dinámica indica que el agua estuvo presente durante largos períodos, generando erosión prolongada y modificando profundamente el relieve del planeta.
Además, los científicos sostienen que estas condiciones podrían haber favorecido la aparición de procesos químicos complejos, fundamentales para el desarrollo de compuestos orgánicos.
El descubrimiento no solo reescribe la historia geológica de Marte, sino que también señala zonas clave para futuras misiones, donde podrían encontrarse evidencias de vida pasada.
En este contexto, Marte deja de ser visto únicamente como un planeta árido y hostil, para posicionarse como un mundo que alguna vez tuvo agua, actividad y quizás las condiciones necesarias para albergar vida.
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