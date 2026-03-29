La NASA halló posibles rutas de agua en el planeta Marte

Aunque representaban una parte relativamente pequeña del territorio, estas rutas fluviales tuvieron un impacto clave en la geografía marciana, formando cuencas, valles y estructuras comparables a las de la Tierra.

Este hallazgo permite comprender mejor cómo evolucionó Marte y qué zonas podrían conservar rastros de su clima antiguo.

Corrientes poderosas que erosionaron cráteres y rompieron barreras

Otro dato clave del estudio es que estas corrientes no eran superficiales ni débiles, sino flujos sostenidos y potentes.

Las imágenes muestran que el agua fue capaz de atravesar cráteres de impacto, dividirse en ramales y volver a unirse, un comportamiento similar al de grandes ríos terrestres.

Este tipo de dinámica indica que el agua estuvo presente durante largos períodos, generando erosión prolongada y modificando profundamente el relieve del planeta.

Además, los científicos sostienen que estas condiciones podrían haber favorecido la aparición de procesos químicos complejos, fundamentales para el desarrollo de compuestos orgánicos.

El descubrimiento no solo reescribe la historia geológica de Marte, sino que también señala zonas clave para futuras misiones, donde podrían encontrarse evidencias de vida pasada.

En este contexto, Marte deja de ser visto únicamente como un planeta árido y hostil, para posicionarse como un mundo que alguna vez tuvo agua, actividad y quizás las condiciones necesarias para albergar vida.