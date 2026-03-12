La NASA monitorea la caída de la sonda Van Allen Probe A: qué riesgo hay de que restos espaciales lleguen hoy

Van Allen Probe A terminó su misión científica hace casi una década y desde entonces ha permanecido en órbita como lo que algunos expertos llaman un “satélite zombi”, es decir, un artefacto espacial inactivo que continúa orbitando el planeta sin control operativo.

Los especialistas creen que la nave está cayendo antes de lo previsto debido a la intensa actividad solar registrada en los últimos años. Este fenómeno provoca que la atmósfera terrestre se expanda ligeramente, aumentando la fricción sobre los objetos en órbita baja y acelerando su descenso.

Aunque estos eventos pueden generar preocupación, los científicos explican que la mayor parte de los restos espaciales se desintegran antes de llegar al suelo o caen en océanos y zonas deshabitadas. De hecho, cada semana ingresan a la atmósfera restos de basura espacial equivalentes al tamaño de un automóvil, y solo en raras ocasiones llegan fragmentos hasta la superficie.